ŽELJKO VEĆKOVIĆ VREĐAO GRAĐANE KOJI SLAVE BOŽIĆ: Ovo je Vučićev odgovor njemu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je skandalozan tvit Željka Veljkovića, šolakovog urednika, koji je na društvenoj mreži Tviter vređao građane koji slave Božić.

- Reč je o inteligentnom, ali vrlo nepristojnom mladiću. Upravo je obrnuto, oni koji su iz lažnih komunističkih šinjela, iz pozicija vlasti, funkcionerskih fotelja, taj šinjel zamenili tzv. evropskim plaštom i oni su zamišljali da je Sveti Sava Sava Kovačević. Ima mnogo Srba šta je Sveti Sava uradio, kako je svojom besedom u Žiči postavio ne samo temelje srpske duhovnosti nego i srpske državnosti. A to nije Sava Kovačević. Iako o Savi Kovačeviću postoje različite priče, jedino što se ne može osporiti je hrabrost, ali ne znam kakve sve to veze ima sa Svetim Savom - kaže Vučić i dodaje:

- Ali kada karikirate i kada to svoje bezbožništvo dižete u nebesa ne dajući za pravo da nekom drugom veruje u Boga. Ja nisam veliki vernik, ali poštujem tradiciju i verujem u Boga. Može da kaže šta hoće, ali nema pravo da nameće taj stav svakom drugom, jer onda se ljuti kad neko ima drugačiji stav. To je novinar koji je rekao da za predsednika imamo najvećeg jadnika i bednika. Zato što sam rekao da nikakve veze BIA, UDBA kako god hoćete nije imao sa puštanjem snimka Miketića, pa onda kažu pa ti njega pomenuo na televiziji. Ne, vi ste me pitali, a onda je neko od njegovih drugara to objavljivao, pošto su oni te snimke imali. Ne znam što se neko hvali time što šmrče kokain, niti bih ja ikada izigravao žrtvu sa kokainom. Kada sam rekao da to nema veze sa državom, onda sam dobio tu vrstu komentara. Ali, to vam govori u kakvom svom mehuru ili balonu žive. On je sebe obeležio time što je rekao, ne mene. Svi znaju da ne možeš da budeš novinar, a da takve stvari govoriš. Kad se bude izvinio, prihvatiću to. U pitanju je inteligentan čovek. Doći će dan kad će da odraste i da razume šta je uradio i ja ću tada da prihvatim izvinjenje - rekao je Vučić.

