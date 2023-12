POGLEDAJTE: Koliko mesta predsednik Vučić može da poveže za sedam minuta (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, govorio je o infrastrukturnim projektima koji su u planu u severnom delu Srbije.

- Ovo je jedna od stvari koja će da približi Sombor i Novom Sadu i Beogradu. Velike pare u ovo ulažemo. Velike pare i to pokazuje koliko nam je stalo do ovoga da i Srbobran i Bečej i Bočar i Kikindu i Novu Crnju, a i ovamo Vrbas, Kulu, Sivac i Kljajićevo. I u Apatin moramo da dovedemo investitore. Hajde Odžaci imaju nešto, a opet im je potrebno još. Kuli je potrebno, Crvenki, al' dobro. I tu se posebno izvinjavam Šidu. Sve ostalo uglavnom je bilo zapostavljeno. Nažalost, prvi put smo sada uložili u rekonstrukciju puta od Jermenovaca, Janošika prema Plandištu. To vam diže ceo južni Banat, dakle, ceo južni Banat. I Opovo i Zrenjanin kao središte srednjeg Banata. Sve oko Zrenjanina će da procveta, tada pravite ponovo brzu saobraćajnicu preko Žablja. A ovde ne smem ni da govorim šta znači za Crnju Južnobačkog okruga, dakle, od pre svega, Bačka Palanka i Titel i ako su na različitim krajevima Južnobačkog okruga. Mnogo u Zapadnobački okrug. Delove Severnobačkog i posebno Severnobanatski okrug. Sada pogledajte put recimo od Temerina do Bečeja - poručio je Vučić.