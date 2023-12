OTKRIO MONSTRUOZNU "ŽUTU KUĆU": Preminuo Dik Marti, nekadašnji izvestilav Saveta Evrope, koji je ukazao na zločine OVK nad Srbima

NEKADAŠNjI izvestilac Saveta Evrope, Dik Marti, koji je zaslužan za otkrivanje istine o zločinima tzv. Oslobodilačke vojske Kosova i trgovine organima ubijenih Srba u slučaju "žuta kuća", preminuo je juče u 79. godini. Zahvaljujući njegovom izveštaju pred SE 2010. godine, osnovan je Specijalizovani sud za ratne zločine na KiM sa sedištem u Hagu gde se danas sudi bivšim liderima tzv. OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju.

U ekskluzivnom intervjuu za "Novosti" govorio je da su haški izvršitelji "diletantski vodili istragu, nisu analizirali čak ni tragove krvi u 'žutoj kući'":

- Postoje politički interesi da se cela ova priča zaustavi. Kada sam svojevremeno pisao Haškom tribunalu da bih dobio informacije o dokazima koji su sakupljeni na terenu u vezi sa "žutom kućom", rekli su mi da više ne postoje i da su ih uklonili da bi očistili prostor, jer ionako nisu ničemu služili?! Bio sam zaprepašćen. To je, zaista, zabrinjavajuće.

Nekadašnji švajcarski senator i tužilac protivio se priznavanju lažne države o kojoj je takođe za naš list ovako govorio:

- U vreme dok sam bio predsednik Komisije za spoljnu politiku, Švajcarska je želela na brzinu da prizna Kosovo. Izneo sam protivljenje međunarodno-pravnog karaktera, uz podršku ekspertize profesora Koena s Univerziteta u Ženevi. Švajcarska se nalazi u specifičnoj siuaciji, jer ima više od deset odsto stanovništva s Kosova. Mislim da smo požurili i da smo mogli da nađemo drugo rešenje. Kosovo sada živi na međunarodnoj infuziji.

Njegova knjiga "Izvesna predstava o pravdi" prevedena je na srpski u izdanju Kompanije "Novosti" i Izdavačke kuće "Metela Ksenija". Na stranicama se bavi istragama od najvećih zaplena heroina u Švajcarskoj, tajnih zatvora CIA, trgovine organima na Kosovu i tajni "žute kuće", do ljudskih prava u Čečeniji, ili bilo gde, gde se profesionalno i moralno angažovao. A, to je svuda činio i to bez kompromisa i vođen snažnom moralnom strašću.

Rođen je u italijanskom kantonu Ticino, bio je član njegove vlade, a u Parlamentarnu skupštinu SE izabran je 1999.