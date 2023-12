ŠOLAK U SLOVENIJI: Teška korupcija i pranje para!

DRAGAN Šolak ne prestaje da bude glavni akter velikih međunarodnih afera i skandala! Posle Grčke, Bugarske, Italije, Severne Makedonije i Srbije, moćni gazda Junajted Grupe postao je predmet pažnje javnosti u Sloveniji i Hrvatskoj zbog mutnih radnji, koje uključuju i sumnje za teška krivična dela.

Dragan Šolak, Foto Printskrin

Kako je Dragan Šolak tajno preko Sejšela kupio sportsku televiziju i kako su dolaskom novih vlasti obustavljene sve istrage protiv njega

Slovenački novinar Bojan Požar bio žrtva medijskog linča na N1 zbog istraživanja o TV Šport i “bankaru Kremlja” Volframu Kuoniju

Slovenački istraživački novinar Bojan Požar u par navrata se ove godine bavio sumnjivim poslovima Dragana Šolaka, zbog čega je bio žrtva progona na medijima Junajted Grupe, pre svega na N1. Požar je o tome ovih dana govorio u “Bujici”, jednoj od najuticajnijih političkih TV emisija u Hrvatskoj, kod autora i voditelja Velimira Bujaneca.

Bojan Požar ima istraživački portal “Požar Report” i urednik je popularne emisije “Ura moći” na TV Planet u Ljubljani, a u vezi sa Draganom Šolakom u toku ove godine istraživao je dve teme: kako je ovaj tajkun kupio TV Šport u Sloveniji, prvu sportsku televiziju u toj zemlji, i da je švajcarski advokat koji radi za moćne Ruse Volfram Kuoni njegov najbliži biznis partner.

- Dragan Šolak je 2015. godine prvo hteo da kupi Šport TV na zvaničan način, preko svoje firme Dajrekt Medija i Junajted Grupe, tako je i ušao u pregovore, a onda je iznenada promenio taktiku, pa je kupovinu tog TV kanala obavio preko firmi na Sejšelima, koji su poznati kao poreska oaza. Na taj način je u Sloveniji izbegao neke procedure koje bi inače morao da poštuje. Tako da zvanično Šolak preko Junajted Grupe u Sloveniji nema TV Šport, već preko Sejšela i nekih drugih preduzeća. Kada sam objavio ovu priču, potkrepljenu dokumentima, bio sam iznenađen kada sam video vesti na njegovoj TV N1 u Srbiji i prilog u kojem su me 5 minuta bez prestanka vređali, bez da su me išta pitali. Nisam se mogao braniti. Strašan napad je na mene izveden preko N1 samo zbog jednog članka o Šolakovoj kupovini TV Šport - ispričao je Bojan Požar u “Bujici”.

Druga priča koju je slovenački novinar objavio o Šolaku odnosi se na njegove veze sa Volframom Kuonijem, koji je u rodnoj Švajcarskoj poznat kao “bankar Kremlja” - naime, Kuoni je u isto vreme bio na čelu firme Junajted Medija Netvork u Cirihu, iz sastava Junajted Grupe, i u najužem vrhu Gasprombanke u istom gradu.

Tesna saradnja Šolaka i Kuonija ostala je do danas.

- Bavio sam se gospodinom Kuonijem, koji mnogo posluje sa Rusima i sada u vreme sankcija Zapada protiv Rusije. Otkrio sam, opet na osnovu dokumenata, da je Kuoni neka vrsta Šolakove veze sa Rusima. Zbog toga sam ponovo bio izložen napadima u Srbiji i Sloveniji preko N1. Mogli su bar da mi daju mogućnost da i ja nešto kažem, ali nisu - objasnio je Požar dešavanja iz proleća ove godine.

Što se tiče mutnih radnji Dragana Šolaka u Sloveniji, u pitanju je prava krimi-afera, koja podrazumeva sumnje za tešku političku i medijsku korupciju i pranje para!

Uprava za sprečavanje pranje novca Republike Slovenije istraživala je gazdu Šolaka duže vreme, ali sve je naglo prekinuto odmah posle parlamentarnih izbora u aprilu 2022, kada je došlo do promena na čelu tadašnje vlade. U izbornoj kampanji u Sloveniji, N1 je otvoreno podržavala izvesnog biznismena, sadašnjeg premijera, i ratovala protiv tadašnjeg premijera.

Jedan od prvih poteza novog premijera bio je da na čelo Uprave za sprečavanje pranja novca, agencije koja ima ogromna ovlašćenja, postavi osobu koja je glavni zaštitnik Dragana Šolaka u istražnim radnjama slovenačke države.

Evo kako je Bojan Požar u emisiji “Bujica” to objasnio.

- Pre parlamentarnih izbora 2022. u Sloveniji, pomenuta osoba vršila je funkciju visoke službenice Uprave za sprečavanje pranja novca. A ta Uprava je istraživala Šolaka, njegove ofšor firme i neke s njim povezane osobe. Ona je bila uključena u istragu kao službenica Uprave. Dva meseca pre izbora, ona je iznenada dala otkaz i rekla da ide da radi u nekoj računovodstvenoj firmi, čiji je vlasnik njen rođak. Onda je na izborima pobedio pomenuti biznismen izgubio prethodni premijer, i odmah prvog dana nove vlade smenjen je tadašnji direktor Uprave i na njegovo mesto postavljena je upravo pomenuta gospođa. Takva promptna smena se u Sloveniji nikada ranije nije dogodila - izjavio je Požar.

I onda pomenuta gospođa kreće da radi “po zadatku”.

- Prva stvar koju je ona uradila, kada je postala šefica Uprave za sprečavanje pranja novca, jeste da je ukinula sve istrage protiv Dragana Šolaka! A, uz to, posle par meseci utvrdilo se da ta gospođa uopšte nije radila u toj računovodstvenoj firmi kod svog rođaka, već da je bila zaposlena u Šolakovoj kompaniji Telemah! Telemah je inače glavni Šolakov biznis u Sloveniji i drugi operater po veličini, odmah posle Telekoma Slovenija. Zamislite, to je kao na Divljem zapadu! Gospođa je ukinula istrage protiv svog bivšeg poslodavca - ispričao je Bojan Požar.

Takođe, kako je ona došla na čelo slovenačke Uprave za sprečavanje pranja novca tako su odatle počele da “cure” poverljive informacije.

- Sve interne informacije iz Uprave dolazile su do Šolakovih medija ili medija naklonjenih njemu, najčešće do N1. To je potpuno apsurdna situacija. Dolaskom te gospođe na čelo Uprave ne “samo” što su obustavljene sve radnje u vezi sa Šolakom, već su njegovi mediji počeli da dobijaju i objavljuju sve najpoverljivije interne podatke odatle, uključujući one o Šolakovim konkurentima! Sada je to prestalo, jer je svima u Sloveniji postalo više smešno kako medij u vlasništvu Šolaka dobija sve podatke o Šolakovoj konkurenciji - objasnio je Požar.

Šta je zapravo Uprava za pranje novca istraživala o Draganu Šolaku, što je obustavljeno dolaskom nove vlade na vlast?

- Predmet su bile sporne finansijske transakcije. Ja te dokumente lično nisam video, jer su u pitanju dokumenti iz istrage, ali koliko znam u jednom od slučajeva radi se o tome da je utvrđeno da je jedan isti iznos novca transferisan na krajnje čudne načine, preko različitih firmi, koje su se otvarale i zatvarale, mnogo toga je išlo po osnovu zajmova, praktično su istu sumu novca vrtili u krug, i to je Uprava istraživala, i ne samo Šolaka već i neke osobe koje su s njim povezane - naglasio je slovenački istraživački novinar Bojan Požar u emisiji “Bujica”, koju u Hrvatskoj i BiH emituje više popularnih TV kanala.

Hrvatska: Dilovi sa Novom, tajni zadaci za N1

Mediji u vlasništvu Junajted Grupe našli su se u centru najnovije velike političke afere u Hrvatskoj!

U emisiji “Bujica” na zagrebačkoj TV Z1 objavljeni su snimci razgovora u kojima se televizije Nova i N1 pominju u kontekstu “medijske korupcije u dosluhu sa politikom”. Tajni snimci su napravljeni u okviru istrage korupcije u Vladi Hrvatske, zbog čega je sredinom decembra hrvatski premijer hitno smenio ministra privrede i njegovog kontroverznog savetnika.

