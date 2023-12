VUČIĆ O NOVINARU "NOVE S": Sedi u sali predsedništva, a tokom kampanje je govorio da sam moralni bednik

TOKOM obraćanja javnosti predsednik Srbije Aleksadndar Vučić je prokomentarisao i novinara "Nove S".

Foto: Printskrin/Tviter/Lazidetektor

Predsednik je rekao da je novinar "Nove S" Željko Veljković prisutan u sali predsedništva, a rekao je tokom kampanje da je "predsednik Republike moralni bednik".

- Srbija je demokratska zemlja, svako ima pravo da kaže šta hoće. Na stranu to što ga to eliminiše kao nepristrasnog i profesionalnog novinara, sve drugo je dozvoljeno. I kao što vidite, nemam problem ni da sa takvim ljudima razgovaram - kazao je on.