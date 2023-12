GURANJE KOSOVA U SAVET EVROPE: Kontroverze oko izveštaja eksperata o zahvetu lažne države

PERFIDNIM manevrima nastavlja se krčenje puta ka članstvu tzv. Kosova u Savetu Evrope u Strazburu.

Teško do članske karte SE, Foto promo

Izvestiteljka po zahtevu za članstvo Dora Bakojanis obavestila je usmeno sredinom ove sedmice članove Političkog odbora Parlamentarne skupštine SE o svojoj poseti KiM, a upoznala ih je i sa nedavno objavljenim izveštajem pravnih eksperata povodom aplikacije Prištine podnete pismom 12. maja 2022. godine, a upućene generalnom sekretaru Saveta Evrope, čiji će zaključci ući u njen raport.

U svom izveštaju, stručnjaci su ukazali da pravni sistem tzv. Kosova ima ozbiljne nedostatke u odnosu na usklađenost sa standardima i ključnim principima ove najstarije aktivne i najbrojnije evropske integracione institucije. Zaključeno je i da ne postoji potpuna nezavisnost pravosuđa, a izražena je i zabrinutost zbog prekomerne upotrebe specijalnih snaga na severu Kosova. Dat je čitav niz preporuka, među kojima je i ona da treba da se osnuje ZSO. Istovremeno, konstatovano je da Kosovo može da se smatra "funkcionalnom parlamentarnom demokratijom".

Tanjug

U tom smislu govorila je i Dora Bakojanis koja je i sama, posle ekspertske posete, izvršila vizitu na Kosovu. Iako je pomenuti dokument u principu negativan po vlasti u Prištini, njime se, apsurdno, nastavlja proces koji je lažna država započela slanjem pisma generalnom sekretaru SE i kojim se traži prijem u članstvo.

Izvori "Novosti" ističu da je nekadašnja šefica grčke diplomatije kao ključne nedostatke iznela neformiranje ZSO, nesprovođenje odluke ustavnog suda tzv. Kosova o vraćanju zemljišta manastiru Dečani i, generalno, zloupotrebe po pitanju eksproprijacije. Pomenula je tom prilikom i da je sama pravoslavka, te da joj je veoma stalo do hramova koji moraju da se čuvaju, kao i da je neophodno da se poštuje pravo. Rekla je i da je više puta razgovarala s premijerom tzv. Kosova Aljbinom Kurtijem, koji joj je navodno obećao da će se stanje poboljšati.

Ne priznaje polovina organizacije - NIJE to nikakvo krčenje puta ka članstvu. To što se radi sa zahtevom Kosova, važilo bi za svakog drugog. Procedura je standardna - kažu izvori "Novosti" u SE, ističući da oni poštuju odluku da se ne prejudicira status i da uvek uz ime Kosova stavljaju zvezdicu.

Kada je reč o Parlamentarnoj skupštini, tu će odlučivati pojedinačno poslanici, na osnovu ličnih ubeđenja i stavova njihovih političkih partija, bez obzira na zvanični državni stav zemlje iz koje dolaze, dok će se ministri pri odluci povoditi upravo državnom politikom. Zanimljiv je paritet - 23 od aktuelnih 46 članova SE nisu priznali Kosovo.

Čak i neke stvari koje naoko deluju negativne, zapravo idu naruku Prištini. Tako se u izveštaju govori o imovini SPC, što je tačno, ali se ne pominje i da je to imovina Srbije.



- Izveštaj je "zapakovan" tako kao da se "gura" ka članstvu. Kada se, na primer, ističe da ljudska prava nisu zaštićena, naglašava se da to treba da se nađe pod jurisdikcijom Evropskog suda za ljudska prava, kako bi moglo da se podigne na viši nivo - kaže za "Novosti" poslanica PSSE iz BiH Snježana Novaković Bursać, inače delegat Kluba Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

A ne može se biti član Evropskog suda za ljudska prava, bez članstva u SE. Takođe, naša sagovornica ističe i da je maliciozno pominjanje Republike Srpske u izveštaju, odnosno opasku da su mnogi sagovornici eksperata istakli da ZSO ne može da se formira da se ne bi dobila "nova RS".

Foto Tanjug

Zanimljivo je i to što je za izvestiteljku izabrana baš Grkinja, iz Srbiji prijateljske zemlje, koja uz to još i ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, kao da se želelo da se time, iz ugla ove evropske institucije, lakše proguta gorka pilula.



Bakojanisova još nije sačinila svoj izveštaj, a za to ima rok do sredine juna 2025. kada joj ističe dvogodišnji "mandat". Kako saznajemo, pretpostavlja se da možda i neće biti završen sve do isteka postavljenog termina.

Inače, zahtev je najpre prebačen PSSE na mišljenje, koja je za to zadužila Politički komitet, a on je odredio izvestiteljku.