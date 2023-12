VUČIĆ NA PITANJE "NOVOSTI": Moramo pronaći način kako da održavamo i puteve, pruge, dvorane, bolnice...

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom obilaska početka radova na izgradnji Severne obilaznice oko Kragujevca odgovorio na pitanje "Novosti" o održavanju puteva.

- Naši problemi su najveći sa održavanjem. Umemo da izgradimo, ali ne i da održavamo. To vam je problem i u Americi. Imaju najveću infrastrukturu, sjajno rade i grade, ali je sada problem ko će to da održava... Zato je Bajden išao sa novim aktom koji je fantastično urađen. Zato su ostvarili prednost u odnosu na Evropu. Mnogo novca ulažu, a nisam siguran da će im biti dovoljno, pa ćemo da vidimo šta će sledeće da smisle... I mi moramo da razumemo da je kod nas mnogo ljudi koji hoće da se tim poslom bave, moramo pronaći način da održavamo i puteve i pruge, dvorane, da vidimo kako da budu isplative, pa i bolnice, a ne da izgradimo pa posle 10 godina moramo da zidamo novo - kazao je on.

Kako je rekao, novi zakon će neke stavke obuhvatiti, a neke ne i kako kaže "ne može se sve promeniti za dan".

BONUS VIDEO: VUČIĆ RAZGOVARAO SA RADNICIMA: Obilazi radove na izgradnji Severne obilaznice oko Kragujevca