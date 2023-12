"UPRKOS OPSTRUKCIJAMA SKUPŠTINE, MI SMO USPELI NAĆI PARE ZA OVO": Vučić na pitanje "Novosti" o rebalansu budžeta i izgradnji obilaznice

PREDSEDNIK Srbije je tokom obilaska radova na izgradnji Severne obilaznice oko Kragujevca odgovorio na pitanje "Novosti" o rebalansu budžeta koji je bio predviđen za izgradnju ove saobraćajnice.

Foto: Novosti

Na pitanje "Novosti" koliko je ponosan što su uspeli u svom naumu uprkos opstrukcijama Skupštine, Vučić kaže:

- Pustite opstrukcije Skupštine, mi smo uspeli da nađemo pare za to. Ono što je važno je da ovo radi konzorcijum srpskih kompanija. Nadam se da će se pokazati. Mnogo srpskih kompanija će na ovom projektu da rade, moraju da urade najbolje i u roku, inače neće dobiti nijedan posao. Ako urade, to im je najbolja referenca da nastave da rade prema Mrčajevcima, ali i da dobiju druge velike projekte. Onda znamo da nije problem u izgradnji, već da može sve po principu "ključ u ruke" da završe, već da je problem samo finansiranje. A onda mi to možemo da preuzmemo na sebe ili čak osnažimo naše kompanije da delimično učestvuju u tome u budućnosti - istakao je predsednik.

