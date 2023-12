VUČIĆ OBIŠAO RADOVE NA GRADNJI SEVERNE OBILAZNICE: "Ovo je za razvoj Kragujevca od ogromnog značaja" (VIDEO

embed za lajv

Predsednik Vučić je odmah po dolasku na gradilište pitao za koliko će radovi biti gotovi.

- Ovo će biti velika stvar za Kragujevac, a i za Milanovac. Obilaznica je dugačka 22 kilometra, ona će dati šansu Kragujevcu da uredi centar grada. Ovo rešava 80 posto problema Kragujevca. Sada morate da idete preko centra grada, to je nemoguće, toliko se zadržite. A vama uopšte nije bitno da odete u centar. To rešava i pitanje zagađenosti i infrastrukture - naveo je Vučić.

Foto: Novosti

- Važno da Stelantis u junu počne, to nam je najveća nada. Mogla bi biti u Kragujevcu fabrika sa najvećim izvoznim potencijalom - kazao je.

- Mi više ne možemo da pohvatamo sve što radimo. Obilaznice su vam sastavni deo auto-puteva. To su milijarde i milijarde, sve je priprema za 2027. kada smo rekli da Srbija neće izgledati ovako kako danas izgleda. Ovo su velike stvari. Ljudi u Kragujevcu znaju to i znaju da ćemo to da uradimo, verujem da ćemo uspešno i vrlo brzo da završimo. Koliko su puta kamioni uništavali put pored Lepenice - dodao je.

Foto: Instagram

- Na kraju ljudi umeju da poštuju. Sada sam prošao pored data centra. Mi ćemo da ulažemo u IT sektor, to je budućnost Srbije - poručio je predsednik.

Foto: Novosti

Na pitanje "Novosti" koliko je ponosan, jer su rebalansom budžeta obezbeđene pare za ovo, a uprkos opstrukcijama opozicije u parlamentu, Vučić kaže:

- Pustite opstrukcije Skupštine, mi smo uspeli da nađemo pare za to. Ono što je važno je da ovo radi konzorcijum srpskih kompanija. Nadam se da će se pokazati. Mnogo srpskih kompanija će na ovom projektu da rade, moraju da urade najbolje i u roku, inače neće dobiti nijedan posao. Ako urade, to im je najbolja referenca da nastave da rade prema Mrčajevcima, ali i da dobiju druge velike projekte. Onda znamo da nije problem u izgradnji, već da može sve po principu "ključ u ruke" da završe, već da je problem samo finansiranje. A onda mi to možemo da preuzmemo na sebe ili čak osnažimo naše kompanije da delimično učestvuju u tome u budućnosti.

Foto: Novosti

- U ovom trenutku radi se mnogo auto-puteva i brzih saobraćajnica - dodao je.

- Ovo je za razvoj Kragujevca od ogromnog značaja. Čekali smo mnogo godina na mnoge puteve - kaže.

Vučić je odgovorio na pitanje novinarke "Novosti" vezano za održavanja saobraćajnica:

- Naši problemi su najveći sa održavanjem. Umemo da izgradimo, ali ne i da održavamo. To vam je problem i u Americi. Imaju najveću infrastrukturu, sjajno rade i grade, ali je sada problem ko će to da održava... Zato je Bajden išao sa novim aktom koji je fantastično urađen. Zato su otvarili prednost u odnosu na Evropu. Mnogo novca ulažu, a nisam siguran da će im biti dovoljno, pa ćemo da vidimo šta će sledeće da smisle... I mi moramo da razumemo da je kod nas mnogo ljudi koji hoće da se tim poslom bave, moramo pronaći način da održavamo i puteve i pruge, dvorane da vidimo kako da budu isplative, pa i bolnice, a ne da izgradimo pa posle 10 godina

Foto: Novosti

- Mnogo nam je lepa Šumadija, prelepa - dodaje predsednik.

- Ima mnogo toga što nije urađeno, potrebne su vam stotine kilometara auto-puteva da uradite sve. Moramo i da rekonstruišemo mnoge puteve koji nisu godinama - istakao je.

O čestitki Sija

Predsednik je prokomentarisao i čestitku koju je za Novu Godinu dobio od kineskog kolege Si Đinpinga.

- Mnogo mu je lepa čestitka, on je jedan veliki prijatelj Srbije i beskrajno mu hvala. Nadam se da ću sledeće godine imati priliku da ga ponovo ugostim.To bi mi bila velika čast - kaže predsednik.

Foto: Novosti

O podršci Orbana

O podršci koju je dobio od mađarskog premijera Viktora Orbana, predsednik kaže:

- Velike stvari smo uradili za naše odnose, pre svega zahvaljujući snazi i liderstvu Orbana. Mislim da je danas jedan od najtežih dana u Briselu, ne tiče se nas, već njih i Ukrajine. Verujem da ćemo uspeti da nastavimo saradnju. Sad već nema veze sa nama, već šta će da urade sa Ukrajinom i Moldavijom. Biće zanimljivo, biće velika borba i nikad neizvesnije evropski savet.

O izborima

Predsednik je izjavio da je uveren da će lista "Srbija ne sme da stane" dobiti na izborima apsolutnu većinu mandata u Skupštini, kao i da je uveren da će u Parlamentu imati više od 125 mandata.

- Verujem da ćemo samostalno u mandatima imati apsolutnu većinu u Skupštini. To je cilj, za sve ostalo ne bih bio srećan niti zadovoljan - rekao je.

Vučić je rekao i da je uveren u ubedljivu pobedu SNS na izborima u svim gradovima Srbije u kojim je deo opozicije najavio pobedu.

- Ni oni sami ne veruju u to što govore, a nadaju se da će neko u Beogradu da ih pusti da pobede. Niti će ko da ih pušta, niti će bilo ko da im poklanja ni oduzima glasove - rekao je on.

- Oni su rekli da će pobediti u Kragujevcu, Kruševcu, Smederevu, Kniću. U svim tim mestima će izgubiti. I to će izgubiti ubedljivo. To vam kažemo unapred - poručio je.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti