KAKAV SPIN: Brutalno vređali majku predsednika Vučića, a sada glume žrtve (VIDEO)

NEVEROVATNO licemerje Šolakovog urednika tabloida Danas, Dragoljuba Petrovića, koji se nakon blaćenja i vređanje majke predsednika Vučića našao kao žrtva.

Foto: Printskrin/Detektor laži

Nakon što je tabloid Danas kog on uređuje objavio članak pod nazivom "„Albanac u Beogradu“: Ko je Fahri Musliu, za koga Vučić govori da mu nije otac?", Dragoljub Petrović - Šolakov urednik, je uspeo da to izokrene kao da je on žrtva toga što je njegov tabloid doveo u pitanje ko je otac predsednika Vučića i bacio ljagu na majku predsednika:

"Bilo je raznih prljavih stvari u kampanji, nas su optuživali da želimo da uvredimo Vučićevu majku zato što smo pisali da je Fahri Musliu lik dana, čovek za koga Vučić kaže mu nije otac!"

KAKAV SPIN: BRUTALNO VREĐALI MAJKU PREDSEDNIKA VUČIĆA A SADA ONI GLUME ŽRTVE!



