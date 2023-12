VUČIĆ SA DVOJNIKOM U "AMI G SHOW": Pitanje o putevima otkrilo ko je imitator

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić bo je gost emisije "Ami G Show" na televiziji Pink. Pored predsednika gostovali su u bivši teniser Janko Tipsarević, imitator Dalibor Golubović i pevačica Tijana Milentijević.

Foto: Printskrin/Pink tv

Nakon što su u studio ušli Janko Tipsarević i pevačica Milentijević pojavio se i pravi predsednik Srbije. Pre toga, odmah nakon što je Aleksandar Vučić ušao u studio, obratio mu se njegov imitator:

- Prvo da vam se zahvalim na svemu što ste radili do sada na društvenim mrežama. Mnogo ste mi simpatični uživo. Mogu da vas pitam javno, kako ste došli na ideju da snimate te videe?

- Dobra mu je priča - našalio se Vučić, a potom dodao: - Znam ja nešto po čemu ćemo da se razlikujemo. Ima nešto po čemu će svi da me prepoznaju. Ja tvrdim da sam ja Aleksandar Vučić, a da je on dvojnik.

Usledila su leksikonska pitanja.

Foto: Printskrin/Pink tv

Tada je Amidžić otpočeo kviz, a Vučić je prokomentarisao to što se njegov imitator dobro snašao u odgovorima. - I on je to nabubao! Vežbao je celu noć (smeh) - našalio se Vučić. Međutim, na pitanju koliko je izgrađeno kilometara autoputeva, pokazano je ko je dvojnik a ko je pravi Vučić. - 311 kilometara - odgovorio je "lažni", a potom ga je ispravio pravi Vučić. - Ja ću da ga ispravim, jer ne zna, znao sam da ne zna! Samo u autoputevima i brzim saobraćajnicama 465, sa ovih dodatnih 10,7... To je samo u autoputevima i brzim saobraćajnicama, a zamislite tek koliko je u regionalnim putevima, lokalnim putevima... Hiljade kilometara - objasnio je on, nakon čega je svima, kojima do tada nije, postalo jasno ko je ko. Foto: Printskrin/Pink tv

Vučić je potom Goluboviću uručio sendvič.

- Uvek imamo sendvič kod sebe. Evo da vide ko je pravi predsednik - rekao je on kroz smeh.

Foto: Printskrin/Pink tv

Predsednik je istakao da je Golubović pristojan čovek, koji se posvetio umetnosti imitacije.

- On zna kako nameštam naočare, gestikulaciju i sve. On živi sa suprugom i troje dece u Altini, na jedan vrlo skroman način. Pred njim je budućnost, i politička. On je sve samo ne lažni predsednik - rekao je Vučić kroz smeh.

Imitator se zahvalio predsedniku na lepim rečima, i zahvalio se na pozivu da bude njegov gost.

- Moram da vam kažem da ste mi prirasli srcu - kazao je on.

Vučić je rekao, komentarišući stonoteniski meč, da se vidi kako Janko gura i udara lopticu, zato što je rođeni pobednik.

Foto: Printskrin/Pink tv

- Janko neće izgubiti, on vuče lopticu, tek toliko da pređe mrežicu, on mrzi da izgubi. Janko neće da pusti nikoga. Isto kao i Dalibor. On je verovao u jednu stvar, iako je bila velika distanca ranije među nama, a onda smo snimili video za TikTok, pa su krenuli da ga napadaju. Pa se zamislio, snimao je godinama imitacije mene, niko ga nije napadao, a onda su posle snimka krenuli napadi - kaže Vučić.

On ističe da je barem 30 odsto ljudi od početka emisije stvarno mislilo da je njegov imitator ustvari - on.

- Više liči na mene nego ja - kazao je kroz smeh.

Golubović je rekao da će njegova supruga povesti pogrešnog čoveka kući, na šta je predsednik rekao: "Od mene vajde nema!".

Vučić kaže da jednog dana kada ode sa vlasti, i kada prođe još jedno osam godina, doći će vreme Golubovića.

Predsednik Vučić je potom dobio pitanje ko je iz opozicije hteo da "preleti" u SNS, a da to javnost nije saznala.

- Ima takvih, ali javnost to neće ni sada saznati. Ko bi se nudio posle toga - rekao je on, pošto nije odgovorio, morao je da nabroji nadimke koje je imao kroz život.

- Alek, Aca, Saša, Vučko, Frfljavi... Nisam primljen na radio, a moja životna želja je bila da budem sportski komentator. Znao sam sve, od Ive Tomića, Mirka Kamenjaševića, imitirao sam njihove glasove. Umeo sam nekada i Vladanka Stojakovića da skinem. Sada mi je bezveze Milojka Pantića, kada vidim u šta se pretvorio - rekao je on.

Predsednik dodaje da je išao na audiciju u Radio Beograd, ali je kandidat morao da ima savršenu dikciju.

Foto: Printskrin/Pink tv

- Oterali me odatle, oterali me sa pevanja. Da se vratim na nadimke. Sada je pederu. Valjda sam se svih setio - kazao je on.

Vučićev imitator dobio je da kaže koja je mana predsednika VUčića na šta je on rekao da je to što ne navija za Partizan, na šta je predsednik pojasnio koliko je država uradila i za Partizan i za Zvezdu.

- Po tome se i razlikujemo najviše... Mana mu je što ne navija za Partizan - rekao je on, a poznato je da je Vučić "zakleti Delija".

Ističe i da su mu mnogi zamerali što navija za Zvezdu, i da je odrastao na tome, kao i da to neće menjati nikada.

- Navijam za Zvezdu. Mnogi su mi to na različite načine zamerali, ja sam tako odrastao, time se ponosim i to da menjam neću nikada. Mislim da sam za Partizan učinio više nego svi predsednici zajedno, što se podrške i pomoći tiče, i za Zvezdu, naravno. Ali, ja sam odrastao na tom stadionu, toj tribini i toga nikada neću da se stidim - poručio je Vučić.

On je rekao da svake godine rade istraživanje o navijačima Zvezde i Partizana.

- To se menja u okviru tri ili četiri procenta. Sada Zvezda ima najviše navijača, 59 odsto u korist Zvezde. Uvek sam se pitao ko su tih tri ili četiri posto koji menjaju, a sada sam čuo šta je Janko rekao - kaže predsednik.

Kaže da mu je mnogo drago što je Partizan uspešan u košarci, i što se svake nedelje čuje skandiranje Beogradu.

- To je super stvar za zemlju, to je ono što je dobro - istakao je on.

Tipsarević je dobio pitanje zbog čega njegova supruga "šizi".

- U poslednje vreme, pošto se to menja jednom nedeljno, najviše šizi kada ona meni nešto kaže, a ja to ne čujem ili ne prihvatim. I dođem posle sedam dana, i kažem joj isto to, ali kao da mi je drug rekao - kaže teniser.

Foto: Printskrin/Pink Tv

On kaže da se vraćao iz Bangkoka pre nekoliko meseci, i da je sleteo u pola 5 ujutru.

- Tada sam predsedniku poslao pitanje za nešto, i on je odgovorio kroz pet minuta - rekao je Tipsarević da bi ilustrovao kako Vučić malo spava.

- Ja imam loš pritisak, zato malo spavam. Mene Zoran Janković, gradonačelnik Ljubljane, zove često između 5 i pola 6 ujutru, mi tada razgovaramo. On je mnogo pametan, od njega možete mnogo da naučite. To je čovek koji je od malene Ljubljane napravio turistički centar. Ne umem to da objasnim, a on je zaslužan za to - kaže Vučić.

Predsednik dodaje da je za kongresni turizam potreban i novi Sajam, pored Sava Centra, kako bi privukli ljude.

Vučić je potom dobio pitanja o košarci, a prvo je bilo šta je "fejd avej".

- To su najteži šutevi, kao Majkl Džordan. To je van balansa, retko ko to pogađa. A Jokić je poseban, ne zato što je podržao našu listu, već ima nešto što drugi nemaju. Sjajna dva brata, porodicu koja se drži na okupu. Prava srpska porodica koja je napravila ogroman uspeh u Americi. Ali iznad svega, on ima mozak, to je nešto što se retko rađa. I on i Luka Dončić - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin/Pink Tv

Jokić ima i mekane prste i neverovatan osećaj za loptu, dodaje on.

Na pitanje šta je "pik end rol", predsednik pojašnjava da se to na srpskom kaže "dva na dva".

- Igraju bek i centar, pa se centar otvori, a bek protrči. Ima tu i više različitih verzija - rekao je on, i objasnio šta je "niski post".

- To je kada se spusti dole na niski post. Mi smo nekada spuštali na četvorku ili peticu i Bodirogu, da bliže igra. Postoji i mismeč, kada imaš visokog i niskog igrača, pa ga pustiš blizu reketa da odigra jedan na jedan - rekao je on.

On kaže da u košarci više nema prve petorke, već igra dvanaest igrača, i da se oni stalno rotiraju.

- Ne mogu da izaberem samo petoricu. Ako izaberem Jokića da igra samo peticu, onda nema Milutinova koji mi je jedan od omiljenih igrača. Nije lako odabrati nikako - kaže Vučić.

On kaže da, ako se Jokić ne povredi, očekuje najbolju utakmicu svih vremena, između nas i Amerikanaca.

- Mislim da će to biti najbolji meč svih vremena, u polufinalu Olimpijade. Ameri su prejaki svakako. I dalje su jači od nas, ali ako igraju Nikola, Bogdan, Vasa, sa svim ovim momcima koji su igrali sjajno... Nije to laka utakmica za Amerikance - kaže predsednik.

Vučić je prekinuo Amidžića, koji je ispitivao Tipsarevića o Novaku, sledećim rečima:

- Ej bre, ne radi on u Danasu, zna on šta je Novak osvojio.

Dalibor Golubović je potom otkrio i da je glumio predsednika Vučića u jednom slovenačkom filmu.

- To je bio najgledaniji film u istoriji slovenačke kinematografije, oni su napravili film od klipova sa jutjuba, i razvalio je gledanost. To je trećina države gledala - kazao je on.

Gosti su potom nazdravili Gorkim listom, a Vučić je rekao da je mislio da je šala u pitanju.

- Bio sam siguran da je voda.

Svi u studiju su potom gledali klipove Vučićevog imitatora, uključujući i insert iz slovenačkog filma.

Predsednik Vučić kaže da je za geografiju, istoriju i srpski hteo da se prijavi sa tragačom iz Potere, Miloradom Milinkovićem.

- Ali samo za te oblasti, pošto je u svemu ostalom bolji. Ali je otišao u Ameriku, pa ćemo videti kada se vrati. Biologija i fizika, to ne može.

Potom je usledilo takmičenje iz geografije, i Amidžić je prvo pitao gde je Mozgovo.

- Nedaleko od Aleksinca, nedaleko od jezera, koliko ja znam nema drugog Mozgova. Azbukovica? To je region, nije mesto, prema Drini. Prelep kraj, tu ćemo uraditi jedan tunel, koji će skratiti put između Ljubovije i Pecke. Nepričava? Tu sada gradimo brzu saobraćajnicu, do Valjeva - rekao je Vučić.

Na pitanje gde je Gornje Brijanje, predsednik je Amidžiću otkrio da je to mesto ustvari donje, dok je Donje Brijanje - gornje.

- To su divna mesta. Nedaleko odatle je Pečenjevce, odakle je Toma. Ražanj? To je opština u Nišavskom okrugu. Postoji i Jagnjilo, ali ne blizu Ražnja - rekao je on kroz smeh.

Na pitanje gde su Buđanovci, Vučić kaže da za to mesto svi znaju, pošto smo tu oborili "nevidljivog".

- To je mislim pećinačka opština, ne držite me za reč - kazao je on.

Predsednik je nabrojao i sve opštine Braničevskog okruga, i dodao je da je to najteži okrug za to pitanje.

- Bio sam u svakoj opštini, i znam svaku. Zato se jedem da li sam jednu zaboravio. E, izvinjavam se, Malo Crniće sam zaboravio. Interesantno, imaju malo i Veliko Crniće, malo je veliko, a veliko je malo - rekao je Vučić.

Kaže i da mu savetnici često govore da on poseduje mnogo besmislenog i nepotrebnog znanja.

Imitator Golubović je zamolio predsednika nakon toga da mu potpiše dres, sa imenom Vučić.

- Ovo je moja veličina, za ovako gabaritne - kazao je Vučić smejući se.

Na pitanje sa kime bi najradio podelio sendvič, a sa kim ne bi, on kaže da bi sa svima podelio sendvič, pošto sve mora da čuva kao malo vode na dlanu.

Na pitanje kako zamišlja prvi dan penzije, predsednik je rekao da se nada da će imati više vremena da završi fakultet.

- Ovaj trenerski, pa onda neku decu da vodim po Zemunu - kazao je predsednik.

On kaže da neke ne bi pozvao nikada u kabinet, ali mora da ih pozove, pošto razgovara sa svima, na pitanje koga nikada ne bi zvao na sastanak.

- Znate, kada neko govori o vašem potomstvu najgore, nema smisla da ga zovete kući. Ali u Predsedništvo ili Skupštinu, to je moj posao, uvek moramo da razgovaramo - kaže predsednik.

Janko Tipsarević je odgovorio na pitanje na koga se ložio kada je bio mali, rekavši da su to Deniz Ričards i Pamela Anderson.

Vučić kaže da Tipsarević voli to što radi, da ima uverenja, i da je došao na snimanje pravo sa Kopaonika, i da se odmah vraća nazad.

- A ne zakasni nikada ni minut. To je čudesno, kako ljudi u sportu dobiju navike da budu uspešni u svemu drugom - rekao je predsednik.

On je posavetovao Amidžića da u javnosti nikada ne nosi tamne naočare.

- Ljudi ne veruju onima kojima ne vide oči. To su učili i na Si-En-Enu. U velikim svetskim kućama je samo izuzetno dozvoljeno nekome da ima bradu, poput Volfu Bliceru. Ruke da se vide. Pokažeš da su ti čiste ruke, da ne varaš nikoga. Oči moraju da ti vide, i da stvarno govoriš ono što misliš, jer ti ljudi onda uvek veruju - kazao je Vučić.

Predsednik je rekao da su mu pre gostovanja pokazali fotografiju kako bi prepoznao Tijanu M, i došapnuli mu da je ona pevala "Ženu od sultana".

- Ja neću da se mešam u vezu sa Vukom, ali ga pozdravi - rekao je on pevačici.

Vučićev dvojnik

Na samom početku emisije voditelj Ognjen Amidžić najavio je predsednika, međutim, u studio je ušetao njegov imitator, mnogi kažu i dvojnik, Dalibor Golubović.

Amidžić ga je pozdravio i upitao ga je kako je, a dvojnik se maksimalno "uživeo u ulogu" i s voditeljem razgovarao u ime predsednika.

- Starački, ali dobro! Stigao sam jako brzo, znate, saobraćajnice su se izgradile, Srbija se gradi. To više nije kao što je bilo pre desetak, petnaest godina. Ja, recimo, znam kada ste vi počinjali na ovoj televiziji, to je bilo, ako se ja dobro sećam, 2001. godine. Putovali ste iz Šapca do Beograda... Koliko vam je potrebno bilo vremena tada da stignete?

Foto TV Pink

- Pa, jedno sat ipo, malo jače... - odgovorio je Amidžić.

- Koliko vam je sada potrebno? - glasilo je kontrapitanje, a kada je voditelj, inače rođeni Šapčanin, odgovorio da mu je sada za prelazak iste relacije potrebno svega 35 minuta, Vučićev dvojnik je odgovorio:

- Vidite, draga publiko, to samo dve stvari mogu da znače: ili da je Ognjen prekoračio negde brzinu ili da je nabavio dobar auto (smeh). Šalim se, naravno. Brze saobraćajnice, sve je brzo u Srbiji.

Uoči predstojećih izbora, koji su zakazani za 17. decembar, kaže da je ponosan na sve što je do sada urađeno širom Srbije.

- Iskreno, na sve sam ponosan. Ne samo ja, mislim da bi i građani Srbije trebalo da budu ponosni na sve ono što je urađeno u proteklih 20 godina, počevši od saobraćajnica, bolnica, vrtića, škola... Obnovljeno je na desetine, desetine škola. Beograd na vodi, dobili smo fantastičnu Sava promenadu, nešto na čemu bi nam mnoge velike svetske metropole pozavidele. Svako ko kaže da to ne valja, verujte, ne misli dobro Srbiji. Ljudi iz celog sveta su prepoznali ono što mi radimo. Mnogo brže prepoznaju nego mi ovde. Drago mi je što dolaze strani turisti, sve više je naroda koji dolazi ovde kod nas, u Srbiju.

Foto TV Pink

- I dalje ima problem s manjkom sna. Mogu vam reći, u proteklih sedam dana ako sam spojio deset sati sna... Ali, dobro. Meni je bitno da ljudi ovi koji sede ovde mirno spavaju, da znaju da ima neko ko ih čuva i ko radi za njih. Biće prilike, naspavaću se - našalio se on.

Šapić me je prijatno iznenadio

Na pitanje ko ga je od političara u njegovim redovima posebno iznenadio, Vučićev dvojnik je priznao:

Prijatno me je iznenadio Aleksandar Šapić. On je bio vrhunski sportista koji se fenomenalno snalazio u bazenima, savladavao sve protivnike i prepreke koje su bile ispred njega, nekoliko puta je bio najbolji sportista na svetu. Imao sam mali strah kada sam ga ubacio u neke druge vode, kako će tu da pliva, ali mogu da vam kažem da se fantastično snalazi, da je dobar plivač i u bazenu i van bazena.

Ne bih voleo Prijovićku za protivkandidata

Vučićev dvojnik našalio se u Amidžićevoj emisiji, te je istakao da u politici ne bi voleo da za protivnika ima mladu folk zvezdu Aleksandru Prijović. - Mogu da kažem, recimo, za koga ne bih voleo da mi bude protivkandidat na izborima, da se kandiduje i bude u redovima opozicije... To je ova Aleksandra Prijović. Verovatno se svi pitate zbog čega? Pa, zato što je ona jedina uspela da napuni više puta Arenu nego ja, tako da ima dosta fanova (smeh). Ali, prvo ćemo i nju da privučemo.