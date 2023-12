VUČIĆ O LICEMERJU KOŠTUNICE: Žalili se za isporuku Dražena, a oni posle isporučili najviše ljudi u Hag

PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući u emisiji "Ćirilica" na televiziji Hepi prokomentarisao je poslednji intervju lidera DSS Vojislava Koštunice.

Foto: Printskrin TV Hepi

Vučić apeluje na ljude da budu neodgovorni i naivni, i kaže da svi dobro znaju šta bi se desilo, i kakva bi se politika vodila.

- Sećam se poslednjeg intervjua Koštuničinog, pred izbore 24 septembra. Pitali su ga za saradnju sa Hagom, a on je odgovorio veoma lukavo, i to mu je donelo pobedu. On je tada rekao: "Nemojte vi da mi govorite o saradnji sa Hagom, vi ste onog Dražena isporučili". A posle toga oni su izručili najviše ljudi Hagu. Mi nismo to radili, niti ćemo, iako smo dobili više zahteva - rekao je predsednik.

On kaže da je večeras potpuno otvoreno rekao šta bi zamerio Miloševiću, iako nema pravo da to uradi.

- Ali, ja mislim da je za nas strašno važno da mi razumemo da je država nešto, i država i životni standard, to je nešto sa čime nema igre. I moramo biti mnogo ozbiljniji, i da razumemo šta se oko nas dešava. Ne smemo se praviti naivno. Šta mislite zašto je mene Putin odlikovao u Srbiji. Je l' vi mislite da su oni glupi - zapitao je Vučić.