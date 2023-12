NOVINAR FILIP RODIĆ O PROGLASU: To nisu ljudi koji su se okupili iz altruizma

NOVINAR Filip Rodić je govorio u emisiji "Ćirilica" na TV Hepi o tome ko stoji iza ProGlasa.

- Ja ne poznajem mnogo ljudi iz SNS. Ali posle onog nesrećnog 3. maja, mnogo veći broj ljudi mi je rekao da će glasati za SNS, a ne protiv. To je bilo zloupotrebljavanje tragedije. I imam problem da prihvatim da jedna ozbiljna stranka, a ja sam smatrao da je DSS to, može sebi da postavi viši cilj od Kosova i Metohije i da im je taj cilj rušenje jednog čoveka sa vlasti - rekao je Rodić.

On kaže da vidi istu stvar koja se dešavala 1997. godine, i ističe da ProGlas nisu ljudi koji su se okupili iz altruizma, već je u pitanju orkestrirana kampanja iz SAD.

- Iza ProGlasa stoje isti ljudi iz kampanje "Go out and vote". Sa tim ljudima da radim nešto zajedničko, ne pada mi na pamet - rekao je Rodić.

