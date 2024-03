BOŽIDAR ZEČEVIĆ: Dobro je da imamo Rusiju uz sebe

FILM nije propoved niti je televizija sakralni prostor, ali reči Svetog apostola Pavla zvuče sa ekrana kao u hramu ili u našim srcima kada nam govore o postojanom čuvanju vere i predanja. U ovim sudbonosnim časovima za obe zemlje, Rusija se obratila Srbiji rečima ohrabrenja iz Druge Pavlove poslanice Solunjanima, koje je naveo sveruski patrijarh gospodin Kiril na dvadesetpetogodišnjicu agresije NATO na našu zemlju, a u dokumentarnom filmu "Beograd", autora i voditelja Andreja Kondrašova, emitovanom na prvom kanalu Ruske televizije, u udarnom terminu, u nedelju uveče.

Da se to Rusija obraćala Srbiji nije bilo nikakve sumnje, jer je Kondrašov, inače glavni urednik TASS-a, prvo dao reč predsedniku Vladimiru Putinu (prvi javni nastup Vladimira Vladimiroviča posle predsedničkih izbora), ministru inostranih poslova Sergeju Lavrovu, patrijarhu Kirilu, zatim glavnoj urednici kanala RT Margariti Simonjan i nizu drugih visokih ličnosti RF.

Sa naše strane govorili su o teškim časovima bombardovanja predsednik Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, svedoci i učesnici tragičnih zbivanja i sami Srbi i Rusi sabrani u Hramu Svetog Save u Beogradu.

Pod pralikom Spasitelja u galeriji ovog hrama, autor Kondrašov završio je ovaj uzbudljivi prizor dvema poslovicama koje podjednako koriste oba naroda: "Bog na nebu, Rusija na zemlji" i "Svoje ne napuštamo". Više nego jasno. I uzvišeno kao Blaga vest. Zgusnuti digitalni asemblaž podsećanja na agresiju i bombardovanje 1999. prožimao se sa slikama sadašnjice i strahovite opasnosti koja se nadvija nad celim svetom. Putin je još na samom početku rekao "Bio je to prvi rat u Evropi" posle 1945. i te reči odzvanjaju naročitim značenjem danas, kada najviši evropski lideri ponovo haluciniraju i prete kao nekad suludi Firer. Ali sada je gore.

Sada sve to dobija apokaliptičnu dimenziju i priziva najužasnije slike koje je u stanju da stvori ljudska svest ili, još gore, teško obolela podsvest. To je trenutak kad se moramo setiti svetih predanja Gospodnjih, koja su nas održala pod sličnim okolnostima, ako je takvih uopšte i bilo do ovog trenutka, kada shvatamo da je taj sudar svetova počeo još pre četvrt veka i to na našem tlu. I da se može nastaviti još gorim kolosalnim putem bez ishoda, bez nade. Zato je dobro imati Rusiju uz sebe, jer ona uliva sigurnost i smirenje na ovoj uskoj i opasnoj stazi. To da je svaki put do sada prevarena u svetskim poslovima (što je važan opšti zaključak ovog ruskog filma!) i što će, od sada do kraja sveta - drugačije - daje i nama snagu. Ona, ta snaga, sva je u veri, kažu odlučno predsednik Dodik i ruski patrijarh.

- Takva je njihova politička etika - kaže Simonjanova - obećaće sve, potpisaće sve i prevariće te odmah. Od prevare Klintona da će obustaviti bombardovanje SRJ 1999. ako nam Jeljcin ne isporuči S-300, do minskih i istanbulskih prevara, sve laž do laži, hiljadu godina otkad su se na pravoslavni istok nameračili "suludi krstaši" Dajane Džonston. I sad je stvarno dosta! Ne upozorava uzalud patrijarh Kiril da je počeo svetski rat protiv pravoslavlja i da su manje važni svi drugi geopolitički i ekonomski vektori. Ni Hantington nije mogao da predvidi dokle će ići pohlepa i mahnitost današnjih robova Satane i da izbija poslednji čas! Ostaje nam da se okrenemo trajnim vrednostima Jevanđelja, vere, porodice i tradicije i da ih ukrepimo u strašnom suočavanju sa Antihristom. Ne pominje uzalud Dodik da je sve to upisano u srpski genetski kod. Kada ga, na kraju, Kondrašov upita šta nama, Rusima i Srbima ima da poruči, Svetejši navodi apostola Pavla: "Braćo, stojte i držite se predanja (Vuk kaže "uredbe"), kojima se naučiste ili riječju ili iz poslanice naše" (2 Sol 2:15)!