TROVANjE 33 mladih medicinskim alkoholom pre nedelju dana u beogradskom noćnom klubu, tema je koja zaokuplja domaću javnost, a koja je i dalje uskraćena za odgovore na niz pitanja. Ko je služio deci alkohol?

Kako je medicinski alkohol završio u čašama pojedinaca? Zbog čega oni koji su organizovali žurku nisu do sada privedeni, zbog čega lokal u kojem se sve to dogodilo nije zatvoren i kako je moguće da nam deca posećuju noćne klubove i splavove i ostaju toliko kasno napolju bez ičije kontrole? Poražavajuća činjenica je ta što su samo dvoje od onih koji su se obratili za lekarsku pomoć punoletni. Čak 12 njih je završilo na detoksikaciji na VMA, a među njima bilo je mlađih od 15 godina, kojima je testiranjem utvrđeno da su imali 2,8 promila alkohola u krvi!

Za to vreme iz kluba su se kratko oglasili tvrdnjom da je te večeri prostor bio iznajmljen za privatnu proslavu i da sa nemilim događajem nemaju veze. Sa druge strane, još se ne zna gde će završiti prijava koju je policija najavila protiv organizatora žurke, koji se isto kratko oglasio, navodeći da on nije policajac da gostima proverava dokumenta. Zakon koji propisuje kazne onima koji prodaju i služe alkohol maloletnicima, postoji. Ali, ne primenjuje se pošto se prijave vrlo retko pišu. U prilog tome ide podatak da su tokom prošle godine, u Beogradu, koji je prepun kafića, klubova, splavova, koje u velikom broju posećuju i maloletnici, kažnjene samo dve osobe i to novčano.

Da nije tužno, bilo bi smešno. Pitamo se i gde su zakazali i roditelji, jer, istini za volju, većina njih zna da im deca u kasne sate izlaze po mestima gde ni bi trebalo da budu. Još se nismo oporavili od masakra u "Ribnikaru", a nepunih godinu dana kasnije, ponovo imamo slučaj gde su nam deca bila ugrožena i to bez da je ispaljen i jedan metak. Srećom, žrtava nije bilo, ali to ne znači da će, ukoliko se nešto ne preduzme, ishod nekom drugom prilikom biti drugačiji.