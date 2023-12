DOBRE VESTI ZA SRBIJU: Počela izgradnja brze saobraćajnice Bački Breg-Srpska Crnja

Izgradnja brze saobraćajnice poznate kao "Vojvođanski smajli", koja će povezati Bački Breg i Srpsku Crnju, počela je danas u Bačkom Bregu, a ministar građevinarstva Goran Vesić istakao je da ovaj put nije važan samo za Srbiju i naše građane već i za Mađare i Rumune, budući da će ova saobraćajnica biti priključena na mrežu mađarskih i rumunskih auto-puteva i saobraćajnica.

Foto: Ministarstvo

- To će omogućiti nova radna mesta, jer sa izgradnjom puteva dolaze nove investicije i bolji životni standard. To je politika predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, da se saobraćajno poveže svako mesto i da time ono postane atraktivno za život, da ljudi mogu od svog rada da pristojno žive u svojim mestima, da ostaju ili se vraćaju njih i da se ne živi samo u nekoliko najvećih gradova u našoj zemlji - istakao je Vesić.

On je podsetio da je u četvrtak počela i izgradnja auto-puta između Beograda, Novog Sada i Zrenjanina u dužini od 105 kilometara, te dodao da će se na predlog predsednika Srbije, raditi i brza saobraćajnica između Novog Bečeja i Zrenjanina, kao i Fruškogorski koridor.

- Do kraja sledeće godine završavamo brzu prugu od Novog Sada do Subotice i radiće se rekonstrukcija skoro 400 kilometara pruga u Vojvodini, koje će biti rekonstruisane za brzinu od 120 kilometara na sat. Svi ovi važni projekti će za godinu dana dobiti na značaju kada ljudi osete benefite ulaganja - rekao je Vesić.

Dan početka radova na izgradnji "Vojvođanskog smajlija" gradonačelnik grada Sombora Antonio Ratković ocenio je kao istorijski, ne samo za Sombor već i za sve lokalne samouprave kroz koje će prolaziti ova deonica, budući da on znači nova radna mesta, investicije i povećanje i poboljšanje turističke ponude.

- Hvala svima koji su prepiznali značaj brze saobraćajnice od Bačkog Brega do Srpske Crnje. Ona će značiti bolju povezanost ljudi, robe, stizaćemo za pedeset minuta, povezaćemo se na auto-put E75, a ono sto je mnogo bitno je i to da prekategorizacijom i proširenjem graničnog prelaza Bački Breg i završetkom auto-puta sa mađarske strane, mi ćemo biti na auto-putu Budimpešta - Pečuj kod Mohača, što je veoma značajna investicija. Svi koji vodimo lokalne samouprave, živimo za ovakav dan, jer ovo su projekti koji će doneti mnoge benefite avim građanima na našim teritorijama", rekao je Ranković.

- Po rečima ambasadora Kine u Srbiji Li Minga, ovaj projekat predstavlja još jedan simbol prijateljstva Srbije i Kine.

Foto: Ministarstvo

- Privilegija je biti danas ovde. Kina je ponosna što zajedno sa Srbijom učestvuje u važnim infrastrukturnim projektima u Srbiji. Ovaj projekat je veoma ambiciozno osmišljen radi povezivanja više gradova u zemlji, odnosno povezivanja Srbije. Dobar je za ekonomiju, turizam i za budućnost Srbije. Gajim nadu da će kineske kompanije završiti radove na putu veoma kvalitetno, kako bi zajednički doprineli kvalitetu života svih ljudi na toj trasi, što je više moguće - naglasio je Li Ming.

Rezultati politike Srbije - zajedništvo, rad i stvaralaštvo, vidljivi su konkretno u Vojvodini, konstatovao je predsednik Pokrajinske vlade Vojvodine Igor Mirović.

- Sve ovo je značajno za ukupnu budućnost, za našu zajedničku borbu da ljudi ovde ostanu, u manjim mestima, da ne odlaze u inostranstvo već da ostaju uz svoje porodice i da ovde potraže svoju budućnost. Radi se u cilju da u našoj zemlji imamo mnogo bolje uslove, baš onakve kakve gradimo poslednjih godina, da ljudi ostaju i da se naša zemlja razvija na najbolji mogući način. Ovo je za Vojvodinu možda jedna od najvažnijih vesti minulih decenija, jer ovakvu brzu saobraćajnicu nismo gradili još od kraja šezdesetih, početka sedamdesetih godina - istakao je Mirović.

Događaju je prisustvovao i potpredsednik Vlade Srbije i ministar odbrane Miloš Vučević.

Saobraćajnicom dugom oko 186 kilometara, od Bačkog Brega do Vrbasa stizaće se oko 50 minuta, a od Vrbasa do Srpske Crnje za sat i deset minuta. Saobraćajnica poznata i kao "Osmeh Vojvodine" projektovana je za brzinu od 100 kilometara na sat.Na delu trase planirane brze saobraćajnice, od Sombora do Kikinde, planirana je izgradnja 46 mostova (preko kanala i prolaza za put), 34 nadvožnjaka, pet podvožnjaka i 35 propusta.

Na trasi brze saobraćajnice planirana je izgradnja 12 petlji: Sombor, Kljajićevo, Sivac, Crvenka, Kula, Vrbas Zapad, Vrbas Sever, Vrbas Istok, Vrbas E75, Srbobran Sever, Turija i Kikinda Istok. Planirana je izgradnja i 13 površinskih kružnih raskrsnica.