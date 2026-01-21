TIP ostali sportovi

EVROLIGAŠKI TIKET: Predlozi za granice poena košarkaša

Marko Milosavljević

21. 01. 2026. u 12:02

NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.

ЕВРОЛИГАШКИ ТИКЕТ: Предлози за границе поена кошаркаша

Foto: Profimedia

Evroligaški tiket

20.30 Vejd Boldvin +13,5 (1,90)

20.30 Derik Olston +10,5 (1,90)

20.30 Tarik Biberović -8,5 (1,81)

Kvota: 6,53

