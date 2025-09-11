TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak

Marko Milosavljević

11. 09. 2025. u 07:30

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.

Foto: Profimedia

 

Četvrtak

16.30 Kovalik - Tirante +22,5 (2,22)

20.30 Kingsli - Drogo +21,5 (1,88)

Kvota: 4,17

