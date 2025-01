CELA AMERIKA ĆE OVO GLEDATI: Počinje NFL plej-of!

VAJLD kard rundu NFL plej-fa otvoriće Hjuston teksansi i Los Anđeles čardžersi koji se sastaju na "NRG stadionu" u Hjustonu od 22 časa i 30 minuta po našem vreemnu.

Foto: Profimedia

Prošle sezone Čardžersi su ostvarili samo pet pobeda i odlučili su se da je vreme za velike promene. Napravljeno je nekoliko rokada u igračkom sastavu, ali najbitnija je bila ona kraj aut linije.

Tim je preuzeo čuveni trener Džim Harbo koji se nakon osvajanja koledž titule nacionalnog šampiona sa Mičigenom vratio u NFL gde mu je najveći uspeh igranje Superboula 47 sa San Francisko fortinajnersima u kojem je poražen od svog rođenog brata Džona, i dalje glavnog trenera tadašnjeg šampiona Baltimo rejvensa.

Harbo je odmah zategao odbranu Čardžersa koja je među boljima u ligi, a kada na to dodamo odlične igre kvoterbeka Džastin Herberta (3870 jardi, 23 tačdauna naspram samo 3 presečena dodavanja) dobijamo skor 11-6 koji je bio dovoljan za peto mesto na tabeli AFC-a.

Da ne igraju u istoj diviziji sa neprikosnovenim Čifsima koji su ubedljivo bili prvi (skor 15-2) možda bi i mogli da imaju prednost domaćeg terena u vajld kard rundi, ali kako ona pripada samo osvajačima divizije moraće da traže prolaz dalje u Teksasu.

Što se tiče Hjustona, od njega se dosta očekivalo ove sezone. Kvoterbek Si Džej Straud je prošle imao sjajnu prvu godinu kada je imenovan za najboljeg rukija NFL-a i dovedeno je nekoliko novih igrača poput risivera Stefona Digsa, raning beka Džoa Miksona i predviđan je napredak domaćina.

Međutim, veliki broj povreda osakatio je Hjuston koji je na kraju uspeo da dogura do deset pobeda što je bilo dovoljno za osvajanje južne divizije u AFC-u, jedne od najgorih u NFL-u, i plasman u vajld kard rundu plej-ofa.

Straud je doživeo pad u igrama, bacio je samo 20 tačdauna naspram 12 presečenih dodavanja i to brine upravu kluba kao i navijače koji su mislili da imaju "novog" Toma Brejdija u njemu, ali evidentno je da će morati da poradi na svojoj igri kako bi postao samo delić igrača koji je bio legendarni kvoterbek Nju Inglenda i Tampa Beja.

Ono što se istaklo kod domaćina je odlična odbrana, kao i Čardžersi, Teksansi se oslanjaju na svoju defanzivu koja je takođe među boljima u ligi (nalazi se unutar top 10 gotovo svake bitne defanzvine statistike).

Ključ će svakako biti igra kvoterbeka, obe odbrane su dominantne tako da manje izgubljenih lopta i grešaka Herberta, odnosno Strauda mogu doneti prevagu na ovom meču.

Što se tiče ostalih igrača, Hjuston se uzda u svog skupo plaćenog raning beka Džoa Miksona koji je sakupio preko 1000 jardi ove sezone na 14 odigranih utakmica. Kada on osvojio 100+ jardi šanse Teksansa za šansu enormno rasu, on je to učinio sedam puta tokom godine i skor domaćina je veoma impresivan na tim mečevima, 5-2.

Sa druge strane, povreda prvog raning beka Džej Kej Dobinsa muči Čardžerse, pod znakom je pitanja nekadašnji igrač Baltimora i tek će se pred sam početak meča znati da li će zaigrati.

Pored njega, oči će biti uprte u jednog od kandidata za rukija godine, sjajnog risivera Leda Mekonija. Nekadašnji student Džordžije bio je meta broj jedan za Herberta ove sezone, sakupio je čak 82 hvatanja za 1149 jardi uz sedam tačdauna i gostima će biti potrebna njegova nova dobra partija kako bi došli do pobede.

Kako su ovo defanzivno orijentisani timovi predlažemo manje poena, a ako želite da gađate pobednika prednost dajemo gostima iz "grada anđela".

NAŠ TIP: -43,5 (kvota 1,70), konačan ishod 2 (1,63)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA