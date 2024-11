ORLANDO IGRA KAKO VAGNER SVIRA: Sjajni Nemac dominira i glavni je razlog za pet uzastopnih pobeda Medžika

OPREDELILI smo se za Franca Vagnera čiji Orlando medžik gostuje Finiks sansima u "Futprint centru" tri sata posle ponoći.

Nakon povrede Paola Bankera, glavnu poentersku ulogu u ekipi Orlanda preuzeo je Franc Vagner kojem to evidentno prija jer se nalazi u odličnoj formi i glavni je razlog za to što je ekipa sa Floride nanizala pet pobeda, a vredi napomenuti i to da je bio najefikasniji poenter Medžika na svakom od tih mečeva.

Novu briljantnu partiju imao je pre par večeri protiv Filadelfije kada je bio najefikasniji pojedinac čitave utakmice sa 31 postignutim poenom, uz 11 uhvaćenih lopti i šest podeljenih asistencija.

Večeras će igrati protiv Finiksa koji je dobra defanzivna ekipe, ali povrede su dosta osakatile Sanse i verujemo da Vagner može odigrati dobro protiv njih. Predlažemo ga na manjoj granici jer očekujemo da Sansi urade sve što je u njihovoj moći da ga "zatvore".

NAŠ TIP: Franc Vagner +25,5 (kvota 1,57)

