JEDAN OD NAJBOLJIH KOŠARKAŠA SVETA DIŽE FORMU: Povreda bitnog igrača Šeju daje veću slobodu u igri

NAŠ večerašnji izbor za igru poena igrača je Šej Gildžis-Aleksander koji će predvoditi Oklahomu na gostovanju Los Anđeles klipersima u "Intuit domu" (3.30).

Oklahoma je na sjajan način započela regularnu sezonu, jedina je neporažena ekipa na Zapadu i nanizala je pet pobeda, a najzaslužniji za to su Šej Gildžis-Aleksander i Čet Holmgren.

Pomenuti duo igra sjajno, dominiraju na svakom meču i ako ih povrede zaobiđu, već sada je jasno da će Tanderi biti među ekipama koje će voditi glavnu reč u Zapadnoj konferenciji.

Večeras smo se odlučili za kanadskog plejmejkera jer Oklahoma u Los Anđeles dolazi bez startnog beka Džejlena Vilijamsa, tako da će lopta još više biti u rukama nekadašnjeg studenta Kentakija.

Šej u dosadašnjem toku sezone postiže 26.8 poena po po meču, a zanimljivo je to da je počeo znatno više da šutira trojke nego što je to bio slučaj prethodnih godina, mada mu one baš i ne idu za rukom jer mu je procenat van linije 7,24 veoma slabih 25.6%.

Pre par večeri protiv Portlanda odigrao je možda i najbolji meč do sada, brojao je do 30 i šutirao je 12/18 iz igre, a mi verujemo da će sličnu partiju odigrati i večeras u "Intuit domu".

NAŠ TIP: Šej Gildžes-Aleksander +27,5 (kvota 1,87)

