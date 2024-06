DALAS NEMA REŠENJE ZA TEJTUMA: Bivši student Djuka je spreman da vrati titulu u ''TD garden''

JOŠ jedan naš večerašnji izbor je glavni igrač Seltiksa koji večeras dočekuju Dalas u prvoj utakmici finala NBA lige (2.30).

FOTO: Tanjug/AP

Seltiksi su se prošetali do finala plej-ofa, a najzaslužniji za to je Džejson Tejtum. Sjajno krilo je pokazalo tokom doigravanja da je u potpunosti sazreo kao igrač i spreman je da povede Seltikse do titule koju čekaju od 2008. godine.

Protivnik u finalu biće im Dalas maveriksi, ekipa koja u regularnom delu sezone nije imala odgovor za Tejtuma koji je dominirao protiv njih na dva odigrana susreta.

U oba su slavili Seltiksi, a nekadašnji student Djuka je ubacio 39 i 32 poena na tim mečevima.

Večeras će domaćin imati veliku podršku prepog ''TD gardena'', a takođe vredi napomenuti da je u dosadašnjem toku plej-ofa Boston slavio na prvoj utakmici u svakoj seriji.

Kako bi to nastavili biće im potrebna nova partija Tejtuma i očekujemo da će je on isporučiti.

NAŠ TIP: +26,5 (kvota 1,88)

