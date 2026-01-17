ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za subotu našeg poznatog tipstera
NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.
Subota
15.00 Venecija – Katancaro 1 (1,55)
16.00 Čelsi – Brentford 1 (1,75)
18.30 Saragosa – Sosijedad B 1 (1,80)
20.55 St. Etjen – Klermon 1 (1,53)
Ukupna kvota: 7,47
