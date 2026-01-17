Tip fudbal

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za subotu našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

17. 01. 2026. u 10:00

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за суботу нашег познатог типстера

FOTO: Predrag Mitić/Katarina Mihajlović

Subota

15.00 Venecija – Katancaro 1 (1,55)

16.00 Čelsi – Brentford 1 (1,75)

18.30 Saragosa – Sosijedad B 1 (1,80)

20.55 St. Etjen – Klermon 1 (1,53)

Ukupna kvota: 7,47

