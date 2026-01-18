TIP PREDLAŽE – HOLANDIJA 1: Sparta predjelo na „Tiganju“
* Tvente se časti na gostovanju Heraklesu
SUBOTA,
Ajaks – G. A. Igls 1&3+
Cvole – AZ Alkmar 2
Ekscelzior – Telstar X
Fortuna – PSV GG&3+
Breda – NEC 1X
NEDELjA,
Herenven – Groningen GG
Volendam – Utreht 2
HERAKLES – TVENTE 2
FEJENORD – SPARTA 1-1
Tvente ima neuporedivo bolji tim od Heraklesa, neće biti problem da to potvrdi i na njegovom stadionu.
Za prognozu se nameće i dupla pobeda Fejenorda nad Spartom, koja igra dobro, ali još nije kadra da se uhvati u koštac sa ekiom koja drži durgo mesto. Ekipa Robina van Persija nije slavila na tri poslednja kola, zato se od nje traži da na svom „Tiganju“ bude silovita od starta.
Preporučujemo
ODBOJKAŠKI TIKET: Predlozi iz najjačih evropskih liga
18. 01. 2026. u 14:00
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
18. 01. 2026. u 13:00
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih tipova za golove
18. 01. 2026. u 12:00
BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
18. 01. 2026. u 11:40
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića
Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.
15. 01. 2026. u 20:15
OLGA, TI SI ČUDO! Danilovićeva bila na rubu ponora, pa srušila legendarnu Venus Vilijams!
OLGA Danilović odmerila je snage sa sedmostrukom grend slem šampionkom Venus Vilijams. Amerikanka je za Australijan open dobila posebnu pozivnicu i još jednom oduševila publiku podsetivši na stare dane. (6:7 (7), 6:3, 6:4)
18. 01. 2026. u 12:15
KAKVA LUDNICA NA AUSTRALIJAN OPENU: Padanje u nesvest na terenu, a potom anonimus dobio apsolutnog favorita (FOTO/VIDEO)
MALO ko je očekivao ovakav epilog u meču 11. teniserke sveta i 112. plasirane igračice na VTA listi.
18. 01. 2026. u 10:13
Komentari (0)