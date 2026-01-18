Tip fudbal

TIP PREDLAŽE – HOLANDIJA 1: Sparta predjelo na „Tiganju“

Žarko Urošević

18. 01. 2026. u 10:20

* Tvente se časti na gostovanju Heraklesu

ТИП ПРЕДЛАЖЕ – ХОЛАНДИЈА 1: Спарта предјело на „Тигању“

FOTO: Profimedia

SUBOTA, 

Ajaks – G. A. Igls 1&3+

Cvole – AZ Alkmar 2

Ekscelzior – Telstar X

Fortuna – PSV GG&3+

Breda – NEC 1X

NEDELjA, 

Herenven – Groningen GG

Volendam – Utreht 2

HERAKLES – TVENTE 2

FEJENORD – SPARTA 1-1

Tvente ima neuporedivo bolji tim od Heraklesa, neće biti problem da to potvrdi i na njegovom stadionu.

Za prognozu se nameće i dupla pobeda Fejenorda nad Spartom, koja igra dobro, ali još nije kadra da se uhvati u koštac sa ekiom koja drži durgo mesto. Ekipa Robina van Persija nije slavila na tri poslednja kola, zato se od nje traži da na svom „Tiganju“ bude silovita od starta.

