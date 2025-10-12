Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

12. 10. 2025. u 10:30

ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

FOTO: Profimedia

Nedelja

18.00 Farska Ostrva - Češka |1-3&||1-3 (1,88)

18.00 Holandija - Finska D 2-4 (1,53)
18.00 Škotska - Belorusija D 2-4 (1,50)

Ukupna kvota: 4,31

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAŠI PREDLOZI: Tip - tiket za nedelju

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju