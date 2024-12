BELGIJANAC POSTAVIO STVARI NA SVOJE MESTO: Ima li De Brujne snage za dve cele utakmice u tri dana

ŠAMPION Engleske Mančester siti gostuje Kristal palasu u meču 15. kola Premijer lige. Utakmica se igra na "Selherst parku" u subotu od 16 časova.

FOTO: Tanjug/AP

Povratak Kevina de Brujnea u startnu postavu označio je i kraj agonije "građana", koji su pre tri dana prekinuli negativnu seriju od sedam utakmica bez pobede.

Savladan je, sa 3:0, Notingem forest našeg reprezentativca Nikole Milenkovića koji je bio jedna od svetlih tačaka u sastavu "šumara", a Belgijanac je bio igrač utakmice. Igrao je kao u najboljim danima pre povrede - postizao golove, asistirao, komandovao i odbranom i napadom i veznim redom.

Pored De Brujnea, najbolji u redovima "građana" bio je Portugalac Bernardo Silva, koji se takođe upisao u strlece, dok je treći gol postigao Doku.

Pre ove pobede, Siti je bio u iznenađujućem padu forme, sa četiri uzastopna poraza u Premijer ligi. Ako tome dodamo eliminaciju iz Liga kupa protiv Totenhema, kao i remi i poraz u Ligi šampiona, bili su bez pobede u sedam uzastopnih susreta - što je najduži takav niz otkad je Pep Gvardiola na menadžerskoj funkciji.

Uoči 15. kola, "građani" drže četvrtu poziciju na tabeli Premijer lige sa 26 bodova, devet manje od vodećeg Liverpula. Drugo i treće mesto dele Čelsi i Arsenal sa 28 bodova.

S druge strane, fudbaleri Kristal palasa su i dalje na slaboj 17. poziciji sa 12 bodova. Ipak, neporaženi su u poslednje tri utakmice, uz pet osvojenih bodova u tom razdoblju i to bi moglo da se nazove nekim polaganim izlaskom iz krize u koju su "orlovi" zapali krajem septembra. Trajalo je to sve do nedavno, mada su imali i jedan "lucidan" period od tri dana krajem oktobra, kada su upisali uzastopne pobede - protiv Totenhema kod kuće i protiv Aston vile na strani.

U prošlom kolu su pobedili Ipsvič sa 1:0 u gostima. Bio je to ključni meč protiv direktnog konkurenta u borbi za opstanak, pa se može ustvrditi da su osvojeni "dupli bodovi", izuzetno vredni za londonski tim.

Žan-Filip Mateta bio je strelac pobedonosnog gola, dok je Ebereki Eze upisao asistenciju. Taj dvojac je ključni faktor za Kristal palas ove sezone, a njihova forma će biti presudna u pokušaju da se odupre Mančester sitiju. Međutim, Palas nije savladao Siti više od tri godine u svim takmičenjima i na bilo kom terenu, a kod kuće čekaju na slavlje od aprila 2015. godine.

Mančester siti je sredinom nedelje možda sačuvao svoju mrežu, ali i dalje izgledaju ranjivi pozadi. S druge strane, fudbaleri Kristal palasa su postigli više od jednog gola u šest navrata protiv Gvardioline ekipe od njegovog dolaska u klub 2016. godine. Samo Totenhem (devet) je to učinio u više navrata u tom periodu.

Međutim, ako "građani" uspeju da ponove svoju samouverenu igru od sredine nedelje i ako Kevin de Brujne bude spreman da zaigra od prvog minuta, možemo videti kako gosti odlaze sa "Selherst parka" sa maksimalnim brojem bodova.

