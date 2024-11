SVE ILI NIŠTA: Velšani se nadaju čudu, Islanđanima igra samo pobeda

JEDAN od najzanimljivijih mečeva poslednjeg kola grupne faze Lige nacija igra se u Kardifu gde će Vels ugostiti Island od 20.45.

FOTO: Tanjug/AP

Situacija u kojoj se nalaze večerašnji rivali pred poslednje kolo je veoma zanimljiva. Tu se pre svega misli na Velšane koji su trenutno drugi u grupi "4" divizije "B" sa dva poena zaostatka u odnosu na vodeće Turke sa kojima su remizirali krajem prošle nedelje (0:0) u Kajzeriju.

Nada da mogu do prvog mesta i promocije u prvu diviziju i dalje postoji, ali s obzirom na to da Turska igra sa Crnom Gorom u poslednjem kolu, veoma su male šanse da će "zmajevi" do njega doći.

Drugo mesto na tabeli je takođe uspeh jer donosi plej-of za diviziju "A", ali postoji opasnost da i bez njega ostanu. Islanđani zaostaju samo dva boda za njima i trijumfom u Kardifu bi ih pretekli i poslali u plej-aut.

Gosti su početkom ove reprezentativne pauze savladali Crnu Goru (2:0) i tako sačuvali svoju šansu da mogu do plej-ofa, mada treba napomenuti da je Islanđanima to bila tek prva pobeda ikada na strani u Ligi nacija.

Ostvariti dva vezana trijumfa na strani je veoma teško, a ono što dodatno otežava taj zadatak je činjenica da Velšani ne znaju za poraz od kada ih je preuzeo Kreg Belami (na pet mečeva ostvarili dve pobede uz tri remija).

Na prvom susretu ovih timova koji je odigran za vreme oktobarske reprezentativne pauze Vels je ispustio prednost od dva gola koju je imao na poluvremenu i na kraju je čak strepeo za bod jer je Tortsteinson zatresao stativu u sudijskoj nadoknadi (2:2).

Prednost dajemo domaćinima, a uz duplu šansu bismo dodali golove jer Island igra dosta otvoreno i njegove utakmice često obiluju golovima (gol-razlika 9:9).

NAŠ TIP: 1X&2+ (kvota 1,55)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA