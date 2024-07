PORAZ U FINALU LIGE ŠAMPIONA IH JE BAŠ POREMETIO: Nakon njega "trikolori" jednostavno ne liče na sebe

FUDBALERI Jokohama marinosa će pokušati da prekinu seriju od dva uzastopna poraza kada u zaostaloj utakmici 16. kola japanskog prvenstva budu ugostili Sagan Tosu na "Nisan stadionu" (12.00).

Jokohama je veoma dobro igrala početkom sezone, što u prvenstvu, a posebno u međunarodnim tkamičenjima gde je dogurala do samog finala azijske Lige šampiona. Tamo se susrela sa Al Ainom i slavila je na prvom meču (2:1), ali nisu uspeli da sačuvaju tu prednost i poraženi su sa 2:5 u revašnu.

Taj poraz kao da ih je poremetio, jer su nakon njega pali u formi i na poslednjih sedam ligaških mečeva doživeli su čak četiri poraza, od toga dva uzastopno uoči današnjeg duela na kojem će pokušati da prekinu taj negativni niz.

Imaće dobru priliku za to jer im na noge dolazi Sagan Tosu koji se nalazi u zoni ispadanja i u katastrofalnoj je formi. Na poslednjih pet utakmica je doživeo čak četiri poraza, a posebno se loše proveo proteklog vikenda protiv Kašive koja ga je ubedljivo savladala s 4:1.

Ono što je zanimljivo kod gostiju je to da su odigrali samo dva remija do sada, a poslednji put kada su to učinili bilo je pre više od dva meseca kada su podelili plen sa Kašiva rejsolom (1:1).

Tradicionalno gledano, Jokohama igra dosta dobro protiv Sagana koji je nije savladao na minulih deset međusobnih duela na kojima je viđeno šest pobeda "trikolora", uz četiri remija.

