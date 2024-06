ENGLEZI ČEKIRAJU MESTO U OSMINI FINALA: ''Gordi Albion'' želi u donji deo kostura nokaut faze Eura

ENGLEZI nastavljaju svoju avanturu na Euru protiv Danske sa kojom se sastaju od 18 časova na ''Dojče bank parku'' u Frankfurtu (18.00).

FOTO: Tanjug/AP

Iako nisu blistali protiv Srbije, Englezi su upisali tri boda i to je ono što je najbitnije za njih. Poznata je izreka da najbolje ekipe pobeđuju kada ne igraju dobro i ona upravo najbolje opisuje izdanje ''Gordog Albiona'' protiv ''orlova''.

Očekivalo se da budu znantno ofanzivniji, odlično su otvorili meč i poveli preko Belingema u 13.minutu, ali nakon toga kao da su ''spustili ručnu'' i jedva čekali da se završi meč.

Stvorili su par šansi koje nisu iskoristili bivši igrači Totenhema, Voker i Kejn, ali očekivalo se dosta više od Engleza koji pod Sautgejtom očigledno nisu ofanzivno orijentisani.

Ako se ''premota film'', videćemo da pod njegovom trenerskom palicom Enlgezi nijednu jaku reprezentaciju na završnim turnirima velikih takmičenja nisu ubedljivo savladali i treba prihvatiti da je to jednostavno stil fudbala koji forisra iskusni Sautgejt.

Pobedom nad Srbijom, zauzeli su prvo mesto u grupi ''C'' i novi trijumf bi im sigurno doneo plasman u narednu fazu i vrlo verovatno prvo mesto u grupi što je dosta bitno jer bi ih to ''spustilo'' u donji deo kostura nokaut faze preko kojeg se dosta lakše može doći do završnice takmičenja jer bi onda verovatno do polufinala izbegli igranje protiv Portugalije, Nemačke, Francuske, Španije...

Što se tiče Danske, ona je protiv Slovenije rano povela preko Eriksena, ali kao što je bio slučaj sa Englezima, kao da je stala da igra nakon tog gola i na kraju može biti srećna što nije poražena (1:1).

''Zmajčeki'' su ih baš nadigrali u drugom poluvremenu i nacija nije bila zadovoljna nastupom svojih miljenika koji su bili veliki favoriti na tom meču.

Ipak, u pitanju je veoma iskusna reprezentacija koja ima tradiciju igranja na velikim tamičenjima, tako da ne verujemo da ih je taj remi poremetio i očekujemo da danas propisno namuče ''Gordi Albion''.

S ozbirom da pored dve provplasirane ekipe iz svake grupe dalje idu i četiri najbolje trećeplasirane, poraz ne bi značio kraj za Dance, ali bi im naneo veliki pritisak pred meč poslednjeg kola u kojem igraju sa Srbijom.

Očekujemo da ''vikinzi'' danas budu foksurani na odbranu svog gola, verujemo da ćemo gledati dosta tvrd meč, ali ipak bi blagu prednost dali Englezima čiji je individualni kvalitet igrača verovatno najjači na Euru.

