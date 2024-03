''ŠVABE'' GRABE KA LIGI ŠAMPIONA: Novajlija je lak plen za razigranog domaćina

FUDBALERI Štutgarta će danas od 15:30 imati priliku da naprave još jedan veliki korak ka plasmanu u Ligu šampiona kada budu ugostili Hajdenajm (17:30).

FOTO: Tanjug/AP

Domaćin igra sjajno ove sezone i da nije Bajera iz Leverkuzena bio bi ubedljivo najprijatenije izneađenje prvenstva, ovako to zvanje pripada ''farmaceutima'' koji su prvi na tabeli i sigurno koračaju ka tituli.

To ne smeda Štutgartu koji ima svoj cilj u završnici sezone, a to je plasman u Ligu šampiona. Popularne ''švabe'' su trenutno treće na tabeli i imaju plus šest u odnosu na petoplasirani Lajpcig koji je odigrao meč više od njih.

Njihova forma pred reprezentativnu pauzu nalaže da danas ne bi trebali imati problema protiv novajlije, osvojili su imspresivnih 13 bodova na poslednjih pet utakmica i jedino je Leverkuzen više poena osvojio u tom periodu od Štutgarta.

Sa druge strane, Hajdenham je gotovo sigurno prebrinuo muke oko opstanka i njegova prva sezona u Bundesligi se može okarakterisati kao veoma uspešna.

Zauzimaju 11. mesto sa 29 sakuljpenih poena, a najbitnije za njih je to što Kelnu koji je prvi ispod crte beže čak 11 poena, odnosno devet od Majnca koji se nalazi na mestu koje vodi u baraž za opstanak.

Zanimljivo je to da je Hajdenhajm savladao Štutgart u prvom delu sezone sa 2:0, a mi verujemo da je došlo vreme za osvetu ''švaba''.

NAŠ TIP: 1&2-5 (kvota 1,67)

