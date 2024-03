JUNAJTED OSOKOLJEN POBEDOM NAD LIVERPULOM DOLAZI U LONDON PO TRI BODA: Povredama osakaćene ''pčelice'' su sve bliže zoni ispadanja

POSLEDNjU utakmicu današnjeg programa Premijer lige odigraće Brentford i Mančester junajted koji se sastaju na ''Dži Tek komjuniti stadionu'' od 21:00.

Foto Profimedia

Reprezentativna pauza je bila preko potrebna za domaćina koji se nalazi u velikom problemu. Povrede gotovo svih startnih defanzivaca su baš osakatile ekipu koji je osvojila samo jedan bod na poslednjih pet utakmica i sve je bliži zona ispadanja.

Klimaks loših igara viđen je u prošlom kolu kada su gostovali jednoj od najlošijih ekipa u prvenstvu, Barnliju, a da će imati loš dan ''pčelice'' su znale već u osmom minutu kada je crveni karton zbog skrivljenog penala zaradio Serhio Regilon. Klaretsi su tada poveli preko Bruna Stranda Larsena koji je trasirao put ka veoma bitnoj pobedi svog tima (2:1).

Brentford je tim porazom pao na 15. mesto, a s ozzirom na katastrofalne nastupe u drugom delu sezone ima i više nego pristojnih pet bodova prednosti u odnosu na Notingem koji je prvi tim ispod crte.

Povratak Ajvana Tonija je doneo dosta toga dobrog napadački za četu Tomasa Franka, ali izostanci defanzviaca poput Henrija, Mia, Hikija i Norgarda su preveliki i njegove golgeterske sposobnosti ne mogu nadoknaditi rupe napravljene njihovim neigranjem. Upravo zbog toga ova ekipa igra često gol-gol, što je bio slučaj na njihova poslednja četiri prvenstvena meča i vrlo je verovatno da još jedan takav susret možemo očekivati i danas.

Sa druge strane, iako je pod enormnim pritiskom gotovo čitave sezone Erik ten Hag je uspeo da konsoliduje ekipu koja u drugom delu sezone deluje dosta bolje nego što je to bio slučaj na startu kampanje.

Najbolji primer toga videli smo pred reprezentativnu pauzu kada je u engleskom klasiku savladao najvećeg rivala, ekipu Liverpula. Sastali su se u četvrtfinalu FA kupa i viđen je jedan od najboljih mečeva u istoriji ovog legendarnog rivalstva.

Junajted je brzo poveo preko Mektomineja, ali diskutabilna odbrana koja je često bila problem ove sezone potklekla je dva puta do poluvremena pa su ''redsi'' bili ti koji su zahvaljujći Makalister i Salahu došli do prednosti. Održavali su je u nastavku igre i delovalo je da će je sačuvati sve do sudijske nadoknade, kada je svoj drugi ovosezosnki gol postigao dugo osporavani Antoni i tako odveo meč u produžetke.

U njima je Klopova četa, orna da donese još jedan trofej svom voljenom treneru koji napušta klub na leto, ponovo povela. Ovoga puta strelac je bio Harvi Eliot u 105. minutu, ali drami tu nije bio kraj. Samo nekoliko minuta kasnije grešku Cimikasa koji je izgubio loptu na svojoj polovini iskoristio je Rašford i poravnao na 3:3, dok je u 122. minutu heroj ''Old traforda'' bio mladi Dialo koji je upotpunio preokret i postavio konačnih 4:3.

Ta pobeda je baš podigla atmosferu u redovima Junajteda kojeg u završnici sezone pored borbe za trofej u FA kupu očekuje i veoma teška borba za povratak u Ligu šampiona.

Gosti su trenutno šesti sa čak devet, odnosno šest manje osvojenih bodova od Vile i Totenhema i biće veoma teško sustići ih, posebno ako pogledamo na ligašku formu ekipe u poslednje vreme (tri pobede, dva poraza), kao i činjenicu na to da nemaju međusobne duele sa njim do kraja prvenstva.

Što se tiče obračuna Brentforda i Junajteda, ''crveni đavoli'' su slavili na četiri od minulih pet duela, ali prošle sezone na ''Dže Tek komjuniti stadionu'' ''pčelice'' su ubedljivo slavile sa 4:0.

Verujemo da je najbolji predlog za ovaj meč gol-gol, a za hrabrije bi dodali i keca na Brentford jer rezultati posle reprezentativne pauze često umeju biti nepredvidljivi, a ovaj susret deluje kao da može doneti iznenađenje kola.

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS

NAŠ TIP: GG (kvota 1,48)

TIP ZA HRABRIJE: 1&GG (kvota 4,45)