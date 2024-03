DANAC DIŽE ŠVEĐANE IZ PEPELA: Albancima zakazao napad u poslednje vreme

ŠVEDSKA dočekuje Albaniju u prijateljskoj utakmici koja se ovog ponedeljka od 19 časova igra na "Nacionalnoj areni" u Stokholmu.

FOTO: AP/Tanjug

"Vikinzi" u ovaj meč ulaze posle poraza od Portugala rezultatom 5:2 u Gimaraisu. Prethodno su ove godine odigrali jedan prijateljski meč sa Estonijom koju su savladali sa 2:1.

Bila je to repriza njihovog susreta u okviru kvalifikacija za Evro 2024 na koji se Švedska nije kvalifikovala jer je ostala iza Belgije i Austrije sa samo deset osvojenih bodova, uglavnom protiv Estonije i Azerbejdžana, uz jedan protiv Belgije u utakmici koja nikada nije završena, ali je kao konačan priznat rezultat (1:1) sa poluvremena utakmice koja je prekinuta zbog terorističkog napada u Briselu.

Šveđani nisu dobili priliku za popravni preko plej-ofa Lige nacija jer su očajno odradili to takmičenje, zauzevši poslednje mesto u grupi sa Srbijom, Norveškom i Slovenijom, pa će sledeći ciklus nastupiti u C diviziji. Sva četiri boda osvojili su protiv "zmajčeka".

Dugogodišnji selektor Švedske Jane Anderson podneo je ostavku posle neuspeha u kvalifikacijama, a njegovo mesto zauzeo je Danac Jon Dal Tomason, prvi stranac na klupi Švedske još od Engleza Džordža Rajnora koji je "vikinge predvodio do olimpijskog zlata i mundijalskog srebra.

Albanci su, za razliku od današnjih domaćina, izborili vizu za Nemačku narednog leta, osvojivši prvo mesto u konkurenciji Češke i Poljske. Nekadašnja zvezda Arsenala i Barselone Silvinjo napravio je odličan posao s našim jugozapadnim susedima. Albanija je pod njegovim vođstvom izgubila samo jednu takmičarsku utakmicu, na debiju je poražena minimalnim rezultatom u Poljskoj.

Do pre tri dana to je Brazilcu bio i jedini poraz na selektorskoj funkciji, tačnije, do poraza 0:3 od Čilea u Parmi.

Uprkos visokom porazu od Portugala i ne baš sjajnim rezultatima u poslednje vreme, Švedska na svojoj strani ima domaći teren, ali i opasan napadački četverac koji čine Viktor Đekereš, Dejan Kuluševski, Aleksander Isak i Entoni Elanga. S druge strane, Albanci u poslednje vreme teško pronalaze put do protivničke mreže.

NAŠ TIP: 1&NG (kvota 2,38)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA