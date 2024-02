"CRNO-BELI" NE LIČE NA SEBE: Derbi zatvara kolo u Drugoj ligi Francuske

POSLEDNjA utakmica 26. kola u Drugoj ligi Francuske igra se u ponedeljak kada Kan dočekuje ekipu Anžea.

Foto Profimedia

Kaen već neko vreme igra sa promenljivim uspehom u Drugoj ligi Francuske. U poslednjih pet mečeva imaju dve pobede, isto toliko poraza i jedan remi, zbog čega su pali na sedmo mesto.

U prošlom kolu su izgubili od Gengama u gostima sa 1:0. Fudbaleri Kaena su 65 odsto vremena držali loptu u posedu, ali to nisu pretvorili u veći broj napada na gol. Obe ekipe su zajedno uputile samo četiri udarca ka golu. Sve je rezultatski bilo rešeno već u četvrtom minutu kada je Donatijen Gomis doveo domaćina u vođstvo.

Anže je pao na drugo mesto posle perioda od pet mečeva u kojima su imali samo jednu pobedu, tri poraza i jedan remi. Sada zaostaju četiri boda za Okserom.

U poslednjem meču su dočekali ekipu Sent Etjena i izgubili sa 3:0. "Crno-beli" nisu ličili na sebe jer za 90 minuta plus nadoknada nisu uputili nijedan udarac na gol protivnika. Za to vreme, napadači Sent Etjena su pred kraj prvog poluvremena postigli dva gola a oba je postigao Irvin Kardona. U drugom poluvremenu Džordan Lefort je postigao autogol i tako pokopao sve nade domaćih.

NAŠ PREDLOG: X2 (kvota 1,55)