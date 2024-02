MANČESTER SITI SE VRAĆA NA POBEDNIČKU STAZU: Holand se za vikend ispromašivao, to neće biti slučaj protiv ''pčelica''

U zaostaloj utakmici 18. kola Premijer lige fudbaleri Mančester sitija će na ''Etihadu'' dočekati Brentford (20.30).

Foto: Profimedia

Impresivnoj seriji Mančester sitija od 11 vezanih pobeda u svim takmičenjima došao je kraj proteklog vikenda kada je bod sa ''Etihada'' odneo Čelsi.

''Plavci'' su mogli do sva tri jer su u 42. minutu poveli preko Sterlinga i dobro su se branili do kraja utakmice, ipak nisu uspeli u potpunosti da odole ''građanima'', a put do mreže pronašao je Rodri koji je snažnim udarcem u 83. minutu postavio konačnih 1:1.

Siti se ispromašivao na tom meču, a to se posebno može reći za Erlinga Holanda koji je propustio par ''čistih'' šansi za gol. Norvežanin je bio vidno razočaran svojim nastupom posle meča, a najviše bi to trebalo da brine odbranu Brentforda jer teško da će sjajni centarfor odigrati dva slaba meča zaredom.

Tim remijem četa Pepa Gvardiole je pala na treće mesto i sada zaostaje četiri boda za vodećim Liverpulom koji je odigrao meč više od nje, ali i pored toga kladionice joj daju najveće šanse za osvajanje četvrte titule u nizu.

Iskusni menadžer će očekivati reakciju svojih izabranika na večerašnjem duelu, a dodatno samopouzdanje mu daje činjenica da je Mančester siti neporažen na poslednje 23 utakmice pred svojim navijačima u Premijer ligi, mada vredi napomenuti da mu je upravo Brentford naneo poslednji poraz davnog 12. novembra 2022. godine.

Sa druge strane, Brentford je ponovo poražen proteklog vikenda, poprilično ga je rutinski savladao Liverpul sa 4:1 i to je bio osmi put na posledinjh deset premijerligaških utakmica da su ''pčelice'' pognute glave napustile teren.

Sreća za goste je to što timovi iz donjem doma igraju veoma loše, tako da je trenutno sigurno na 14. mestu sa 25 sakupljenih poena, pet više od Lutona koji je prvi tim ispod crte.

Povratak Ajvana Tonija je napadački probudio Brentford, ali problem ekipe trenutno ''leži'' u odbrani koja igra katastrofalno i primila je čak 14 golova na minulih pet prvenstvenih mečeva.

Ono šta je zanimljivo kod čete Tomasa Franka je to da veoma retko igra remije, tačnije samo četiri puta do sada, i njihove utakmice se uglavnom završavaju pobedom ili, što je ove sezone dosta češći slučaj, porazom.

Večerašnji rivali su se sastali pre 15 dana, takođe u okviru Premijer lige i tada je Siti bez većih problema slavio sa 3:1.

Danas verujemo u građane, a fiks bismo pojačali golovima, jer očekujemo da silovit napad domaćina (57 postignutih pogodaka) iskoristi ''ranjivu'' odbranu gostiju.

NAŠ TIP: 1&3-6 (kvota 1,67)