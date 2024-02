DERBI DANA IGRA SE U LONDONU: Arsenal dočekuje Liverpul pred punim tribinama ''Emirejtsa''

GLAVNI akteri borbe za titulu u Premijer ligi ukrstiće koplja od od 17:30.

Redsi ovaj susret dočekuju na prvom mestu, sa pet poena prednosti u odnosu na Siti i Arsenal koji ima priliku da trujumfom na 200. obračunu engleskih velikana dodatno zakuva bitku za prvu poziciju.

Zimska pauza je došla u dobro vreme za tobdžije, koji su se raspucali nakon nje i posle pobede od 5:0 nad Kristal palasom, savladali su i Notingem forest na ''Siti graundu''.

<

Žezus i Saka su otvorili vrata pobede Arsenalu, dok je Avonji uspeo samo da smanji zaostatak u završnici meča, tako da su Artetnini izabranici sa sobom odneli tri boda u prestonicu (2:1).

Arsenal je prošle godine vodio glavnu reč u borbi za titulu, ali je posustao na samom kraju, a navijače se nadaju da ove godine mogu da vrate trofej u svoje vitrine nakon 20 godina pauze.

Danas moraju juriti tri boda, pogotovo jer Liverpul dolazi bez Salaha na ''Emirejts'', a samopouzdanje im daje činjenica i da igraju odlično pred svojim navijačima jer su ove sezone osvojili 26 bodova na 11 utakmica kod kuće.

Što se tiče Liverpula, on je nakon pauze nastavio ono što je radio i pre nje, a to je da ''melje'' svoje protivnike. Iako je bez najboljeg igrača Salaha, to ne predstavlja problem za redse koji su postigli po četiri gola protiv Bornmuta i Čelsija.

Tim trijumfima održali su se na prvom mestu, ali ne smeju da se opuste jer su odigrali meč više od Mančester sitija, tako da bi ''kiks'' omogućio građanima šansu da ih preteknu na tabeli (ukoliko slave na zaostaloj utakmici i sutradan protiv Brentforda).

I pored odličnih igrača, glavna tema u Liverpulu poslednjih dana je odluka Jirgena Klopa da napusti klub na kraju sezone. Ovo mu je osma godina na klupi gostiju sa kojima je osvojio sve što sva najbitnija takmičenja i ostavio je neizbrisiv trag u istoriji engleskog velikana.

Igrači su odlučni da svom voljenom treneru donesu titulu u poslednjoj sezoni, ali to neće biti lak zadatak pogotovo jer deluje da Siti hvata prepoznatljiv zalet kojim je godinama onemogućavao redse da dodatno popune bogate trofejne vitrine na ''Enfildu''.

Psihičku prednost bi mogao imati Liverpul koji je početkom meseca nadigrao Arsenal na ''Emirejtsu'' u okviru FA kupa kada je slavio sa 2:0, a pre tog susreta ovi rivali su podelili plen u 18. kolu.

Bitna stvar za ovaj duel mogli bi da budu izostanci, domaćin će standardno biti bez Timbera, Partija i Tomijasua, dok će kod gosta meč propustiti Bajčetić, Alkantara, Matip, Endo, Salah i Cimikas, a pod upitnikom je Darvin Nunjez.

Očekujemo veoma dobar meč u prestonici i verujemo da će biti golova jer su u pitanju napadački veoma potentne ekipe.

NAŠ TIP: |1-3&||1-3 (kvota 1,92)