ZDRAVSTVENA SITUACIJA JE SVE BOLJA U REDOVIMA TOTENHEMA: ''Pevci'' žele da se vrate u Ligu šampiona!

NA otvaranju 23. kola Premijer lige imaćemo obračun donjeg i gornjeg doma tabele kada Everton na ''Gudison parku'' ugosti Totenhem (13.30).

Danas će se susrseti dva tima koja biju poptuno drugačije bitke, domaćin je u zoni ispadanja zbog oduzetih bodova zbog kršenja pravila finansijskog fer-pleja i bori se za opstanak, dok je sa druge strane Totenhem u znatno boljoj situaciji i ako nastavi sa dobrim igrama smeši mu se povratak u Ligu šampiona iduće sezone.

Nakon dosta teškog perioda zbog velikog broja povređenih prvotimaca, bolji dani su na vidiku za sparse koji igraju jedan od najlepših fudbala u Premijer ligi.

Posle Romera i Van de Vena, prvi start nakon dugo vremena sredinom nedelje imao je ponajbolji igrač ekipe Džejms Medison.

Iako nije postigao gol ili asistirao, reprezentativac Engleske je pokazao koliko znači ekipi svojim dodavanjima i samom kontolom igre u pobedi u malom gradskom debriju nad Brentfordom od 3:2.

Viđena je veoma zanimljiva utakmica, a nakon što su gosti poveli preko Mopaja, Totenhem je odradio ''blic krig'' početkom drugog poluvremena i u roku od sedam minuta postigao je tri gola.

U listu strelaca su se upisali Udogi, Džonson i Ričarlison koji ne prestaje da trese mreže i postigao je svoj sedmi premijerligaški pogodak na poslednjih sedam ligaških mečeva.

Do kraja susreta Brentford je pretio, uspeo je da smanji na 3:2 preko Tonija posle velike greške Udogija, ali Vikario sa par odličnih odbrana nije dozvolio ''pčelicama'' da dođu do izjednačenja.

Tim trijumfom pevci su se vratili na četvrto mesto i u nastavku prvenstva će se boriti za povratak u Ligu šampiona.

Podsetimo Totenhem je bio prvi na tabeli pre povreda velikog broj prvotimaca, a koliko je dobra atmosfera u redovima ekipa iz prestonice govori činjenica da je Džejms Medison posle meča sa Brentfordom izjavio da ovaj tim može dosta toga da učini.

-Zašto bi postavljali granice na to šta možemo učiniti do kraja sezone, menadžer ne želi to da radimo, zašto se ne bi desilo nešto specijalno.

Totenhem ima samo tri boda manje od Arsenala i Sitija koji su ispred njega na tabeli, dok mu prvoplasirani Liverpul beži osam poena.

Sa druge strane, nakon dosta dobrih igara početkom decembra, Everton je zapao u krizu i osvojio je samo dva boda na poslednjih pet ligaških mečeva.

Zbog tih slabih nastupa i pomenute kazne saveza vratio se u zonu ispadanja, ali već danas može pobeći iz nje jer je sakupio samo jedan bod manje od Lutona koji je prvi tim iznad crte.

Zanimljivo je da ''karamele'' nisu postigle nijedan gol na minula dva susreta, ali nisu ga ni primile, tako da su odigrale mečeve bez pogodaka sa Aston vilom, odnosno Fulamom.

Često gledamo veoma zanimljive obračune današnjih rivala, a interesantno je to da jer pored trijumfa domaćina na četiri od poslednjih pet duela ovih timova na ''Gudisonu'' viđena podela bodova.

U prvom delu kampanje Totenhem je savladao Everton sa 2:1, ali utakmica je bila ujednačena i četa Šona Dajša je uz malo više sreće lako mogla do boda na tom susretu.

Iskusni stučnjak danas neće moći da računa na Gomeša, dok su pod upintikom Dukure, Onana, Kolman i Danžuma.

Što se tiče gostiju oni su i dalje bez kapitena Sona, Bisume i Solomona, a očekuje se povratak Đovanija Lo Selsa i Pape Matar Sara na teren.

Kada Totenhem igra u gostima goleade su redovna pojava (gol-razlika 24:18 na 11 utakmica u gostima), a verujemo i da je došlo vreme da Everton prekine post i zatrese mrežu.

