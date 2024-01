LIDS JE NEPRIKOSNOVEN PRED SVOJIM NAVIJAČIMA: ''Eland roud'' je neosvojiva tvrđava ove sezone!

FUDBALERI Lidsa večeras nastavljaju poteru za ekspresnim povratkom u elitu kada od 20:45 na ''Eland roudu'' ugoste još jednog bivšeg premijerligaša, Norič.

FOTO: EPA

Bitka za plasman u Premijer ligu je tradicionalno veoma zanimljiva u Čempionšipu, a ove sezone jedan od glavnih aktera je Lids koji pokušava da se brzinski vrati u elitu iz koje je ispao prošle godine.

Domaćini su trenutno peti na tabeli, ali po indiividualnom kvalitetu igrača mogu da se bore za direktnu promociju, a i njihova skorija forma to potvrđuje.

Početkom godine su rutinski savladali Birmingem i Karfid sa po 3:0, dok su proteklog vikenda uz dosta problema bili bolji od Prestona na ''Eland roudu''.

Oba tima su postigla po gol u uvodnih šest minuta, a nakon toga je viđeno mrtvilo na terenu sve do poslednjih trenutaka kada je Rajan Ledson igrao rukom u svom šesnaestercu, što je Piro pretvorio u pogodak uspust postavivši konačnih 2:1 za Lids.

Generalno gledano, menadžer Danijel Farke može biti veoma zadovoljan igrama svojih izabranika, pogotovo na ''Eland roudu'' gde su neporaženi ove sezone!

Ekipa iz Jorkišira je pred svojim navijačima upisala čak deset pobeda uz četiri remija, tako da ne čudi što su ubedljivo najbolji domaćini u Čempionšipu.

Sve što treba Lidsu kako bi se popeo u sam vrh je da popravi igre na gostovanjima, ali Farke će imati vremena da o tome razmišlja nakon večerašnjeg meča u kojem dočekuje svoju bivšu ekipu koja je takođe uhvatila zalet početkom 2024. godine.

Ova utakmica će imati poseban značaj za Farkea koji je čak četiri godine predvodio Norič u periodu od 2017. do 2021. godine. Iskusni Nemac je sa ''kanarincima'' dva puta osvajao Čempionšip ali nije uspevao da se zadrži u Premijer ligi, što je na kraju i bio glavni razlog njihogog rastanka.

Zanmiljivo je da goste takođe predvodi nemački stručnjak, David Vagner koji je nekoliko puta ove sezone bio blizu otkaza, ali umeo je izvuče najbolje iz svojih pulena kada je to najpotrebnije i priče o smeni su sada samo davna prošlost.

Od početka decembra, kanarinci su izgubili samo dve od 12 odigranih utakmica, a pred ovog gostovanje se nalaze u pozitivnoj seriji od pet mečeva bez poraza.

Ono što je dodatno impresvino je da su poslednje tri utakmice igrali sa ekipama koje se nalaze iznad njih na tabeli i uspeli su da savladaju Hal i Vest brom uz remi sa razigranim Sautemptonom.

Zahvaljujući tim nastupima popeli su se na osmo mesto i nalaze se nadomak pozicija koja vode u plej-of, a jedno od njih mogu zauzeti pobedom na večerašnjem duelu jer zaostaju dva boda za šestoplasiranim Koventrijem.

Što se tiče izostanaka, domaćin će biti bez Vilfrida Njonta, dok kod gosta nema problema i očekuje se da Vagner na teren izvede istu postavu kao onu koja je osvojila sva tri boda protiv Vest broma proteklog vikenda.

Goleade su redovne pojave kada igraju ovi timovi, u prvom delu sezone je bilo 3:2 za Lids na ''Kerou roudu'', a veru u to da će i večeras biti dosta pogodaka daje nam činjenica da je domaćin jedna od četiri ekipe u Čempionšipu koja je postigla preko 50 golova do sada, kao i to da Norič nije uspeo da sačuva svoju mrežu na poslednjih 14 utakmica na strani.

NAŠ TIP: |1+&3++ (kvota 1,75)