SAMO POBEDA OSTAVLJA KAMERUN U IGRI: Gambija je kao debitant bila hit prošlog AFKON-a

KAMERUN i Gambija bore se za goli život na Afričkom kupu nacija.

FOTO: Profimedia

Utakmica iz koje će samo pobednik zadržati šanse da se nađe u osmini finala, ali mu ni ona to ne garantuje, odigraće se na "Stadionu mira" u Buakeu od 18 časova.

Kamerun je trenutno treći na tabeli sa jednim bodom, a Gambija poslednja bez osovjenog poena. Šampion Afrike Senegal je prvi sa maksimalnih šest bodova i obezbedio je plasman, dok mu je i remi dovoljan za prvo mesto. S druge strane, bod je dovoljan i Gvineji da obezbedi drugo mesto, a u tom slučaju Kamerun ili Gambija bi u osminu finala mogli samo kao jedna od četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije.

Kamerun je pre dve godine kao domaćin osvojio treće mesto na AFKON-u. Ova reprezentacija. koja je pet puta osvajala šampionat Crnog kontinenta. poslednji put je to utradila 2017. godine. Iz tog šampionskog tima, ovde su četvorica: golman Fabris Ondoa, te napadači Vensan Abubakar, Karl Toko Ekambi i Klinton Enži.

Ondoa i Toko Ekambi su igrali protiv Gvineje. Om+ndoa je menjao na golu svog rođaka Andrea Onanu koji je dobio poštedu zbog igranja za Mančester junajted u derbiju Premijer lige protiv Totenhema, a napadač saudijske Abhe je ušao umesto povređenog Abubakara.

U drugoj utakmici protiv Senegala Onana se vratio na gol, a u špicu je igrao napadač Tuluze Frank Magri.

Rezultati Kameruna ne ostavljaju mnog onade ni prostora za optimizam selektora Rigoberta Songa, igrače i navijače "nepokorivih lavova". Kamerun se posle dva kola doveo u situaciju da bi im samo pobeda protiv Gambije donela plasman u narednu fazu, ali to nije neočekivan ishod gledajući poslednje rezultate ove reprezentacije.

"Nepokorivi lavovi" su na poslednjih 12 utakmica pobedili samo dve i to protiv fudbalskih liliputanaca Burundija i Mauricijusa. Uoči Afkona odigrali su 1:1 sa Zambijom i Libijom, a u oktobru prošle godine odigrali su dve prijateljske utsakmice, sa Rusijom i Senegalom i obe izgubili sa po 1:0.

Ali, u korist im idu rezultati ostalih trećeplasiranih. Iako se trenutno nalaze na poslednjem mestu tabele trećeplasiranih ekipa, gotovo je izvesno da bi ih trijumf odveo u osminu finala, s obzirom da je teško poverovati da će sve ekipe na listi upisati pobede.

Gana je recimo u ponedeljak osvojila samo bod i već je ispod crte, mada i ona ima šanse da se uvuče, ako Zambija izgubi od Maroka, a Kamerun i Gambija ipak odigraju nerešeno.

Kamerun doduše ima teorijsku šansu da se domogne i drugog mesta i tako obezbedi lakšeg rivala u nokaut fazi, ali za to im je potrebna pobeda sa dva gola razlike i poraz Gvineje od Senegala.

Iako je pre dve godine u svom debitantskom nastupu na AFKON-u stigla čak do četvrtfinala, Gambija je već samim plasmanom na ovaj završni turnir napravila veliki uspeh.

Na otvaranju šampionata igrali su sa braniocem titule Senegalom. Rano su primili prvi gol, a onda su se dobro držali do same završnice kada su šampioni dodali gas i sa još dva gola raspršili snove "škorpiona" da nekim kasnim golom mogu do boda. Nije im pomoglo ni što je u dubokoj nadoknadi prvog poluvremena crveni karton dobio vezista Kardifa, Ebu Adams.

Gambija je poražena i u drugom meču, od Gvineje, pa sa nula bodova ulazi u poslednje kolo i za razliku od Kameruna nemaju šanse da se domognu drugog mesta a remi im ne znači apsolutno ništa.

Zbog toga će se verovatno otvoriti što će dati priliku brzim napadačima KAmeruna da iz brojnih kontri dođu do prve pobede na ovom AFKON-u. Posao će im opet biti otežan odsustvom Abubakara koji neće biti spreman i šansu da zaigra na prvenstvu Crnog kontinenta dobiće samo ako njegovi saigrači izbore prolaz u osminu finala.

NAŠ PREDLOG: Gambija - Kamerun 2 (kvota 1,53)