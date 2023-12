TADIĆ DEBITUJE U "DERBIJU KONTINENATA": Fenerbahče i Galatasaraj 398. put se bore za prevlast na Bosforu

FENERBAHČE dočekuje Galatasaraj u jednom od najvećih derbija svetskog fudbala.

Ove nedelje od 17 časova na stadionu "Šukru Saradžoglu" u azijskom delu Istanbula igra se 398. "derbi kontinenata".

Fenerbahče je ove sezone uložio mnogo novca kako bi vratio šampionsku titulu u drevni Halkedon (turski Kadikoj) nakon skoro pune decenije. Ambicije "kanarinaca" velike su, kako na domaćoj tako i na međunarodnoj sceni, a dosadašnji rezultati ekipe, koju je pred početak sezone, između ostalih, pojačao i kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić, za sada im idu u prilog.

Istina, ljuti rivali trenutno su bodovno izjednačeni na tabeli turske Superlige, sa po 43 boda, ali Fener je prvi zahvaljujući boljoj gol-razlici.

Međutim, mora se istaći i da izabranici Ismaila Kartala igraju, ako ne bolji, ono zasigurno zanimljiviji fudbal od tima koji s klupe predvodi Okan Buruk, sa mnogo više datih golova. Dok Galata postiže tačno dva gola po utakmici, prosek Fenera je skoro tri.

Jedan od zaslužnijih za tako visok broj postignutih golova (44) je kapiten "orlova" Dušan Tadić, koji je najbolji asistent lige (šest dodavanja za gol) i treći najbolji strelac Fenerbahčea (sedam), iza "bosanskog dijamanta" Edina Džeka, koji sa 12 pogodaka deli prvo mesto liste strelasa sa Galatiinim Ikardijem, odnosno Poljaka Sebastijana Šimanjskog koji je osam puta tresao protivničke mreže.

Osim što blista u Superligi, Fenerbahče je trijumfom protiv Trnave od 4:0 obezbedio prvo mesto u grupnoj fazi Lige konferencija, odnosno direktan plasman u osminu finala najmlađeg UEFA takmičenja. Malu mrlju na ovaj uspeh, istina, ostavio je ubedljiv poraz (1:6) od danskog Noršelanda koji je odgovoran za eliminaciju našeg Partizana iz ovog takmičenja, ali na kraju nije ni prošao dalje jer je u poslednjem kolu izgubio od Ludogoreca.

Jedina razlika između turskih velikana ove sezone je u činjenici da će Fener na proleće igrati osminu finala Lige konferencija, a Galatasaraj evropsku avanturu nastavlja u šesnaestini finala Lige Evrope. "Lavovi" su osvojili treće mesto u grupi sa Bajernom, Kopenhagenom i Mančester junajtedom.

Što se tiče domaće scene, Galata je izgubila pre mesec i po dana od Hatajspora, nedelju dana nakon što je Fener pretrpeo prvi poraz u sezoni od Trabzona i to su jedini porazi ovih ekipa u prvenstvu. Još su na po jednoj utakmici ispustili bodove, remijima bez golova - Galatasaraj sa Kajzerijem u prvom kolu, a Fener sa Adanasporom pre 12 dana.

U prošloj sezoni oba derbija pripala su Galatasaraju istovetnim rezultatom. Bilo je 3:0 i u Evropi i u (Maloj) Aziji, pa je to na kraju i odlučilo šampiona. Bila je to treća pobeda Galatasaraja na "Šukru Saradžoglu" stadionu u poslednja četiri izleta u Aziju, a trebalo im je 20 godina da razbiju "Kadikojsku kletvu" pošto od početka 21. veka do 2020. godine nisu imali pobedu na ovom stadionu.

Inače, na kraju ove sezone gledaćemo i 400. susret dva najveća turska kluba, pošto se za pet dana sastaju u finalu turskog Superkupa a onda i u pretposlednjem kolu prvenstva, u meču koji će možda odlučiti i šampiona.

Malo je poznato da veliki turski rivali ipak nisu i večiti, iako se i taj naziv ponegde može pronaći, jer su u početku blisko sarađivali u ligi kojom su dominirali timovi sastavljeni od nacionalnih manjina u Turskoj. Čak je malo nedostajalo da se početkom ovog veka Galatasaraj i Fenerbahče ujedine, što je sprečilo izbijanje Drugog balkanskog rata.

