IGOR SAVIĆ: U Vranju nema rasprodaje
* Bivši trener FAP, tipuje Srbiju 2
SUBOTA,
DINAMO JUG – ZEMUN 0-2
U Vranju nema rasprodaje bodova. Ovde očekujem tvrdu i takmičarsku utakmicu.
DUBOČICA – KABEL 1
Dubočica je na svom terenu favorit protiv Kabela, čiji tim je prosečan, ali se još traži.
FAP – BORAC X2
FAP je izgubio poslednji meč. Pored teške psihološke sitiacuje i loš teren ne ide u prilog domaćinu protiv Borca.
GRAFIČAR – VRŠAC 1
Grafičar remijem protiv fenjeraša Ušća nije iskoristio prvu priliku da obezbedi mečeve plej-ofa, ali bi drugu već morao, koja mu se pruža okršajem sa rivalom iz Vršca.
Za domaćina je ovo utakmica sezone.
LOZNICA – JEDINSTVO 1
Jedinstvo je vezalo nekoliko dobrih rezultata, ali nema ekipu koja može na duže staze da bude jaka. Domaćin se još nada eliti, potrebnija mu je pobeda u ovom meču.
SMEDEREVO – VOŽDOVAC GG
Dobra igra, ali bez rezultata, doprineli su smeni trenera u Voždovcu. Reakcija kojom želi da se probudi, mogla bi goste u Smederevu da odvede bar do gola.
TRAJAL – MAČVA 2
Mačva ima kvalitet i sve što je potrebno da se održi u vrhu tabele i pripremi za prelomne mečeve poslednje faze prvenstva.
