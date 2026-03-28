IGOR SAVIĆ: U Vranju nema rasprodaje

* Bivši trener FAP, tipuje Srbiju 2

SUBOTA,

DINAMO JUG – ZEMUN 0-2

U Vranju nema rasprodaje bodova. Ovde očekujem tvrdu i takmičarsku utakmicu.

DUBOČICA – KABEL 1

Dubočica je na svom terenu favorit protiv Kabela, čiji tim je prosečan, ali se još traži.

FAP – BORAC X2

FAP je izgubio poslednji meč. Pored teške psihološke sitiacuje i loš teren ne ide u prilog domaćinu protiv Borca.

GRAFIČAR – VRŠAC 1

Grafičar remijem protiv fenjeraša Ušća nije iskoristio prvu priliku da obezbedi mečeve plej-ofa, ali bi drugu već morao, koja mu se pruža okršajem sa rivalom iz Vršca.

Za domaćina je ovo utakmica sezone.

LOZNICA – JEDINSTVO 1

Jedinstvo je vezalo nekoliko dobrih rezultata, ali nema ekipu koja može na duže staze da bude jaka. Domaćin se još nada eliti, potrebnija mu je pobeda u ovom meču.

SMEDEREVO – VOŽDOVAC GG

Dobra igra, ali bez rezultata, doprineli su smeni trenera u Voždovcu. Reakcija kojom želi da se probudi, mogla bi goste u Smederevu da odvede bar do gola.

TRAJAL – MAČVA 2

Mačva ima kvalitet i sve što je potrebno da se održi u vrhu tabele i pripremi za prelomne mečeve poslednje faze prvenstva.