PROJEKTI U ŽAGUBICI: U planu gradnja i obnova vodovoda

BOJIĆI iz Jadranske Lešnice kraj Loznice - Milorad (41) i Marija (33) - u drvenoj kući koja je, zapravo, samo jedna neuslovna prostorija, ne samo da životare sa svoje sedmoro dece, već su u skromno domaćinstvo prihvatili i jedanaestogodišnjeg Denisa iz svog sela, kojem je majka poginula, a otac je potpisao saglasnost da bude smešten u Dom.