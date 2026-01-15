Srbija

PROJEKTI U ŽAGUBICI: U planu gradnja i obnova vodovoda

Dušanka Novković

15. 01. 2026. u 10:44

ŽAGUBICA – Na području opštine Žagubica u planu je rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže.

ПРОЈЕКТИ У ЖАГУБИЦИ: У плану градња и обнова водовода

D.N.

Radovi će obuhvatiti izgradnju novih cevovoda, buster stanice i merača protoka, kao i rekonstrukciju pumpne stanice i dela cevovoda, uz instaliranje posebnog softvera i opreme. U navedene radove uložiće se 272 miliona dinara, uz pomoć Ministarstva za javna ulaganja.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DEVETOČLANA PORODICA MILORADA I MARIJE BOJIĆ IZ JADRANSKE LEŠNICE ŽIVI U SAMO JEDNOJ PROSTORIJI OD DASAKA Kuća tesna, a srce - široko
Srbija

0 14

DEVETOČLANA PORODICA MILORADA I MARIJE BOJIĆ IZ JADRANSKE LEŠNICE ŽIVI U SAMO JEDNOJ PROSTORIJI OD DASAKA Kuća tesna, a srce - široko

BOJIĆI iz Jadranske Lešnice kraj Loznice - Milorad (41) i Marija (33) - u drvenoj kući koja je, zapravo, samo jedna neuslovna prostorija, ne samo da životare sa svoje sedmoro dece, već su u skromno domaćinstvo prihvatili i jedanaestogodišnjeg Denisa iz svog sela, kojem je majka poginula, a otac je potpisao saglasnost da bude smešten u Dom.

15. 01. 2026. u 20:00

Politika
Tenis
Fudbal
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer sahranio Novaka Đokovića

AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića