PROJEKTI U ŽAGUBICI: U planu gradnja i obnova vodovoda
ŽAGUBICA – Na području opštine Žagubica u planu je rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže.
Radovi će obuhvatiti izgradnju novih cevovoda, buster stanice i merača protoka, kao i rekonstrukciju pumpne stanice i dela cevovoda, uz instaliranje posebnog softvera i opreme. U navedene radove uložiće se 272 miliona dinara, uz pomoć Ministarstva za javna ulaganja.
