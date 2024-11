RADOVI NA ELEKTROMREŽI U ĆUPRIJI: Deo sela će privremeno ostati bez struje

KAKO bi kvalitet snabdevanja električnom energijom bio bolji, radi prevencije kvarova i pripreme distributivne mreže za predstojeću sezonu, ogranak Elektrodistribucija Jagodina Pogon Ćuprija sprovodiđe radove od 2. do 6. decembra.

Foto: Z. Rašić

U ponedeljak i utorak, 2. i 3. decembra, od 8 do 16 časova bez struje će biti deo Bigrenica – Zubrava, a 2. decembra od 8 do 15 časova deo Krušara – od ulaza u selo ka Moravi, a 3. decembra 8 do 15 sati deo Virina – od Virinskih štala ka Bigrenici.

U sredu, 4. decembra, od 8 do 15 sati bez električne energije ostaće deo Batinca – ka igralištu i strugari, a sutradan od 8 do 15 časova deo Isakova - rejon Ćimare, od stare TS ka Joniću.

U petak, 6. decembra, od 8 do 15 sati sa elektromreže biće isključen deo Virina – od Virinskih štala ka Bigrenici.

Ćuprijski pogon Elektrodistribucije Jagodina moli korisnike da za vreme radova isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.