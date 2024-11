IZLOŽBA SLIKA MILANA NEŠIĆA: Novosadski umetnik predstavio u Negotinu svoje radove (FOTO)

U galeriji Doma kulture „Stevan Mokranjac“ u Negotinu otvorena je izložba slika Milana Nešića, vizuelnog umetnika iz Novog Sada.

Foto: S.M.Jovanović

Ljubiteljima slikarstva u Negotinu, novosadski umetnik Milan Nešić predstavio je 16 radova srednjeg i većeg galerijskog formata, koji objedinjuju različite faze njegovog stvaralaštva, od klasičnih pristupa do savremenih istraživanja u oblasti apstraktnog slikarstva.

-Ovo je savremeno slikarstvo koje obuhvata sva iskustva slikarskog medija od njegovih početaka do danas. Kombinujem ono što me inspiriše da bih dobio izraz koji me zadovoljava – kaže Milan Nešić i dodaje da su izloženi radovi iz različitih perioda, uključujući i neke koji do sada nisu bili izlagani.

Negotinska publika će ovu izložbu, koju je otvorio mr Milan Radosavljević, urednik likovnog programa Doma kulture „Stevan Mokranjac“, videti i narednih dana, a u decembru će umetnik izlagati u Somboru.

-Osveženje je videti izložbu rađenu u klasičnom materijalu, kao što je ulje na platnu. Iako je Nešićevo slikarstvo u osnovi apstraktno, često se na njegovim delima mogu prepoznati predmeti koji asociraju na figuraciju – dodaje Radosavljević.