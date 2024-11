ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

U petak, 8. novembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D. Novković

Na području opštine Golubac, od 9 do 12 sati struju neće imati trafo-oblasti Batuša 2 vodovod i Batuša Ekonomija, a od 12 do 15 Dedine.

U opštini Petrovac na Mlavi, od 8 do 15, biće povremenih isključenja za trafo-stanice Brezovica 6, Kladurovo Vujino polje, Starčevo 6, Gajin potok donji, kao i za trafo-oblast Narodni front 2A.

Od 9 do 14 struju neće imati deo Dubravice kod Požarevca, a od 8 do 15, na području Velikog Gradišta dolaziće do povremenih isključenja za TS Rudarevo 1, Pečurkara, CS Rit, Sim-kom i Lepenka klanica.