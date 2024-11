ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

U UTORAK 5. novembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D. Novković

Od 8 do 15 sati, struju neće imati Simićevo kod Žabara, a povremeno i trafo-oblasti na području Petrovca na Mlavi: Oreškovica 3, Krvijski put, Krvije 3 i Vošanovac 2. U periodu od 8 do 19, bez struje u Požarevcu biće Ulica Moše Pijade od KPZ za žene do donje kapije Čačalica, Požarevački partizanski odred 1-23 i 2-10, deo prema depou istorijskog arhiva i istražnom zatvoru, Lovćenska 2-10 i 1-9, Šeste ličke divizije 39, Fruškogorska 3, Ljutice Bogdana 3 i 5 i benzinska pumpa Eko.

Od 9 do 13 sa mreže, takođe na području grada Požarevca, biće isključena Moravska ulica kod stočne pijace i Dragovac, od 9 do 14 deo Dubravice prema Batovcu, kao i kučevačka Derezna, Babaonj, Bešinjon, Radenka, Kerčonj i Lazonj. U periodu od 10 do 14, na po sat vremena, struju neće imati požarevačke trafo-oblasti Kneza Lazara, Lataki, Zabela kolonija i Uzun-Mirkova.

Od 8 do 15, na području opštine Veliko Gradište, povremeno će biti isključivane trafo-oblasti: Kalinovčić 3, Gorica repetitor, Majilovac Telekom i Zatonje 5. U isto vreme, u Kostolcu će doći do povremenih isključenja trafo-oblasti Trudbenička, dok će sa mreže na području opštine Golubac, od 8 do 16, biti isključeni: Livadica, Ridan, kamenolom Jelenska stena, Brnjica, Orlovi, Čezava, Glavičica, Turski Potok, Dobra, Kožice, Ključ i tvrđava Golubački grad.