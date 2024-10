FOTOGRAFI NA „SARMATES FESTIVALU“: Izuzetne izložbe Aleksandra Tomulića i Zorana Đorđevića u Paraćinu (FOTO)

MEĐUNARODNI „pečat“ trećem po redu Festivalu umetničke fotografije „Sarmates“ u Paraćinu dala je izložba gosta iz Hrvatske Aleksandra Tomulića, koji je do sada osvojio preko 510 nagrada, uključujući 69 zlatnih medalja na FIAP i PSA salonima, a njegove fotografije se nalaze u zbirkama međunarodnih muzeja.

Foto: Z. Rašić

Tomulić prvi put izlaže samostalno u Srbiji mada je izlagao na brojnim salonima umetničke fotografije u svetu i našoj zemlji, a Paraćincima sa predstavio sa 48 fotografija, kako sam kaže, ulične tematike.

- Sebe smatram lovcem na trenutak. Vrlo često zastanem tamo gde scenografija ulice ima smisla, sačekam da se to nešto desi i uglavnom dobijem ono što želim, interesantnu fotografiju. Za dobro fotografiju, inače, prvo je potrebno naučiti nešto o njoj, a nakon toga, samo praksa. Važna je posvećenost, rad, izučavanje, učenje iz pogrešaka, saradnja sa drugim kolegama i klubovima. Ja se ozbiljno bavim fotografijom 20 godina, a fotografiram od detinjstva... Oduševljen sam Bokcem (Bojan Petrović, prim. aut.) i celom organizacijom ovog festivala, kad vidim majstore fotografije koji su došli – kaže, zadovoljno, Tomulić.

Foto: Z. Rašić Otvaranje izložbe Aleksandra Tomulića u RISC-u

Njegova izložba otvorena je u Regionalnom inovacionom startap centru (RISC), čiji direktor, Aljoša Gligorijević, podseća da već treću godinu zaredom sarađuju sa “Art timom“ prilikom organizacije ovog festivala.

- Prethodne dve godine imali smo čast da ugostimo fotografe iz Severne Makedonije, a sada je sa nama kolega iz Startap centra, njihovog inkubatora iz Rijeke, tako da eto prilike da sa njime porazgovaramo i o fotografijama, i o nekim idejama i inovacijama. – kaže Gligorijević.

Samo sat nakon otvaranja Tomulićeve izložbe u RISC-u, sinoć se u Zavičajnom muzeju posetiocima i kolegama predstavio i majstor fotografije Zoran Đorđević iz Kragujevca, poznato fotografsko ime koji je karijeru započeo sarađujući sa medijima. I on prvi put izlaže u Paraćinu iako je u fotografiji čak 47 godina.

Foto: Z. Rašić Otvaranje izložbe Zorana Đorđevića u Zavičajnom muzeju

- Izložba sadrži tri celine. Prva pripada vremenu kad sam radio kao fotoreporter i to su klasične fotografije, drugi deo pripada novom digitalnom dobu, dok je treći deo premijera fotografija koje su nastale instaks tehnikom, što nije nigde do sada viđeno. I evo, u znak zahvalnosti Paraćinu i organizatorima što su me pozvali na festival, prvi put predstavljam te fotografije ovde – rekao je Đorđević.

Koa i Tomulić, i on je izrekao brojne pohvale na račun festivala „kakav u Srbiji još uvek ne postoji“.

- Bojan Petrović to radi baš profesionalno, bira interesantne autore koji su tog trenutka verovatno najbolji u tom što rade ili sa nekim drugim interesantnim projektima i veoma sam zbog toga srećan što sam pozvan da učestvujem.

Sve četiri izložbe predstavljene na „Sarmatesu“ biće dostupne posetiocima oko mesec dana, a za narednu godinu Foto-grupa „Art tim“ već je najavila „Sarmetes 4“.