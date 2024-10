ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

POŽAREVAC – U petak, 18. oktobra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D. Novković

Na području grada Požarevca, od 8 do 14.30, struju neće imati lamele u Stiškoj ulici i dom penzionera „Homoljski raj“ u Ulici Ilije Gojkovića, a od 8 do 15: Bratinac, Bubušinac, Maljurevac, Bradarac, deo Bratinca, Bare, Kasidol, Trnjane i Nabrđe. U periodu od 8 do 15 sati sa mreže će biti isključen Smoljinac kod Malog Crnića, a od 8 do 14 Ceremošnja kod Kučeva. U Petrovcu na Mlavi, od 9 do 13 sati, bez struje će biti ulice: Branislava Nušića, Đure Jakšića, Cerska, Ilije Kosovca, Radomira Midića i Veljka Vlahovića.