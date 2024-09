KNJAŽEVSKO SRPSKI TEATAR : Obeleženo 100 godina od rođenja barda kragujevačkog pozorišta, LJubomira LJube Kovačevića

Knjaževsko-srpski teatar u Kragujevcu obeležio je 100 godina od rođenja prvaka ovog pozorišta, Ljubomira Ljube Kovačevića.

Foto : V.H.

U čast čika Ljube, kako su ga zvale mlade kolege koje je uveo u svet glume, izvedena je predstava „Bašta sljezove boje”, adaptacija proze Branka Ćopića u režiji Marka Misirače , a u foajeu pozorišta otvorena je izložbena postavka fotografija posvećena velikom glumcu.

Publika je imala priliku i za razgovor sa gostima, poznatim srpskim glumcima koji su sa Kovačevićem delili scenu, Radetom Marjanovićem, Vladankom Pavlović i Vladanom Živkovićem.

-Ljuba Kovačević je zaslužan za moj odabir profesije, dao mi je prvu ulogu i vodio me je kroz amaterske glumačke dane, sve do Akademije za pozorišnu umetnost. On je u glumu uveo i čitavu jednu generaciju mladih glumaca, koji su ostvarili velike karijere. Bio je glumac koji je sa lakoćom nosio klasični pozorišni repertoar, u rangu Dobrice Milutinovića ili Raše Plaovića. Odigrao je najveći broj glavnih uloga u srpskom glumištu i sa razlogom postao legenda Knjaževsko-srpskog teatra i drugih pozorišnih scena – evocirao je svoja sećanja Rade Marjanović.

Izložba fotografija pod nazivom „Ljuba” biće otvorena do 12. oktobra 2024. godine u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu.