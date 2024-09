EVROPSKA NEDELJA MOBILNOSTI: I Kragujevčani u akciji za kvalitetniji život u gradovima

Kragujevac je jedan od 36 gradova i opština Srbije koji su se ove godine priključili obeležavanju Evropske nedelje mobilnosti sa temom „Zajednički javni prostori“.

Foto : GK

Ona se od 16. do 22. septembra obeležava u 2000 hiljade gradova iz 44 zemlje, a cilj aktivnosti je poboljšanje kvaliteta života u gradovima i animiranje građana da zajedno preoblikuju i unaprede javne prostore. U Kragujevcu će se one odvijati 21. i 22. septembra na glavnim gradskim trgovima i ulicama, koje će biti zatvorene za saobraćaj.

Agencija za bezbednost saobraćaja RS i Saobraćajna policija organizuju druženje sa Pažljivkom i Pažljivkovu smotru, kao priliku da se najmlađi nauče ponašanju u saobraćaju. Institut za javno zdravlje vršiće proveru osnovnih zdravstvenih parametara, dok će Crveni krst organizovati radionicu „Kragujevac po meri starijih“. Đački parlament Prve kragujevačke gimnazije, uz podršku Doma omladine, organizuje "Eco-street Party". Na programu su i art radionica za najmlađe, promocija planinarenja i pešačenja, test zona za bicikle, besplatna provera ispravnosti bicikala, biciklistički poligon spretnosti za osnovce, trka balans biciklima za najmlađe, promocija elektrobicikala i zaštitne biciklističke opreme.

Kragujevčani su pozvani da se u što većem broju provozaju svojim biciklima do Šumarica i nazad do centra grada, kako bi pokazali da je to ne samo rekreativna, već saobraćajna potreba. To će omogućiti pokretanje inicijative da ova biciklistička veza u gradu dobije trajni karakter.