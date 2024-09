VELIKI BROJ SELA BEZ STRUJE: Radovi na rekonstrukciji električne mreže

Zbog planiranih radova na rekonstrukciji 10-kilovoltne mreže sutra će bez struje biti 19, a u četvrtak devet naseljenih mesta na teritoriji Leskovca.

Foto: I. M.

Nadležni su najavili da će u sredu, od osam do 11 časova, bez električne energije biti meštani Rajnog Polja, a od 10 do 13 časova potrošači u Gornjoj Slatini, Gornjoj i Donjoj Kupinovici, Gradašnici, Orašcu, Jarsenovu, Stupnici i Piskupovu.

Istog dana, u periodu od 12 do 15 časova, struju neće imati korisnici u Velikoj i Maloj Biljanici, Donjoj Slatini, Manojlovcu, Kumarevu, Gornjem i Donjem Krajincu i delu Mrštana, a meštani Navalina neće imati struju od osam do 16 časova.

Zbog radova na rekonstrukciji mreže u četvrtak, 5. septembra, od 10 do 13 časova doći će do isključenja struje u Jelašnici, Jašunji, Zlokućanu, Drćevcu, Oraovici Crkovničkoj, Crkovnici i Golemoj Njivi, a bez struje će ponovo biti i potrošači u Navalinu i to u petak, 6. septembra, u periodu od osam do 16 časova.